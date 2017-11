Richard Stallman atrapado en un tren de Extremadura…

Richard Stallman ha venido a España para una de sus charlas a la que nos tiene acostumbrados acerca del software libre. Pues bien, el programador estadounidense se ha visto atrapado en un tren durante más de 1 hora y media debido a problemas con éste medio de locomoción que parecía no estar en sus mejores condiciones. El trayecto en el que quedó retenido fue el que viaja de Badajoz a Madrid, comunicando así la ciudad extremeña con la capital. Concretamente quedó en Talavera de la Reina…

Como se puede apreciar en la imagen, tanto los pasajeros como el propio Stallman han sostenido un papel en el que se podía leer una reivindicación, y esta vez no era respecto al software libre, sino sobre la reclamación de un tren digno ya! Muchos trenes españoles no pasan por su mejor momento, y Renfe no suele hacerse cargo de lo que ella llama “causas ajenas a Renfe” pero lo cierto es que los pasajeros pagan por un servicio que en ocasiones es inadecuado o falla.

Tal vez sea un modo brusco de promocionar su otro servicio, el que es más caro, el AVE, que ciertamente funciona mucho mejor, es mucho más rápido y no suele tener ni retrasos ni este tipo de inconvenientes. Pero resulta que el famoso tren de alta velocidad no llega a todas las zonas de la geografía de España y aunque llegue, quizás algunos no puedan pagar lo que cuesta un billete para este medio de transporte. Muchas veces les toca a muchos anónimos, y esta vez le ha tocado al propio padre del software libre que ha visto cómo funciona esto.

Indignación generalizada entre los pasajeros de este tren, y mal sabor de boca para Stallman que visitó en 2007 Extremadura para entregar un galardón relacionado con el software libre y ahora en su vuelta ha visto este tipo de inconvenientes. Otros pasajeros han protestado y alegan que ese tren que pasa por Extremadura es indignante y lo califican de tercermundista.