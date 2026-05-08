Hyprland es uno de los gestores de ventanas que más está gustando a la comunidad. Es moderno y capaz de mostrar interfaces imposibles de soñar en otras opciones, y el motivo por el que algunos aseguran que la personalización de Linux está a años luz de cualquier otro sistema de escritorio. El problema es que Hyprland por defecto es feísimo, y hacer que sea mínimamente atractivo puede ser una pesadilla. Por eso ha nacido Rice Cooker.

Lo primero, explicar el nombre: «Rice» es la palabra que se usa para definir una personalización extrema, que también es «arroz» en español. Si traducimos mal «Cooker», lo que obtendríamos es «cocinador», palabra que no existe, pero sí «olla». «Rice Cooker» es como un juego de palabras: la traducción directa nos daría «olla arrocera», pero el significado es más bien una herramienta que facilita la personalización extrema, en este caso de Hyprland.

Rice Cooker te permite navegar por opciones, verlas e instalarlas

En lo personal, y tras conocer los problemas por los que atraviesa Manjaro, distro que uso en mi equipo principal, estoy probando CachyOS en una máquina virtual. Elegí KDE de escritorio principal, pero también Hyprland para entender cómo funciona. Fue allí donde vi lo feo que es por defecto y lo complicado que es dejarlo perfecto. Hay vídeos en YouTube, como este que tengo en mis favoritos. No hace falta que lo veáis entero; sólo ver lo que dura (cerca de hora y media) y cómo puede quedar.

Porque hay tres maneras de «Rice» así un Hyprland:

Lo haces todo tú mismo porque sabes.

Haces lo que ves en vídeos sobre algo que te gusta.

Usas lo que se conoce como Dotfiles de la comunidad.

Hacerlo por uno mismo y seguir las recomendaciones de un vídeo nos va a tomar el mismo tiempo, y no va a ser poco. Usar Dotfiles de la comunidad sí puede ser más rápido, pero seguir todas las instrucciones no siempre es fácil y podemos dejar algo que no funciona tan bien como esperábamos.

Y aquí entra en juego Rice Cooker: una herramienta visual (y juguete) para personalizar Hyprland.

Características principales

En su página de GitHub podemos ver toda la información necesaria, incluido un vídeo. Lo que hace Rice Cooker es permitirnos navegar por una selección de «rices» (personalizaciones completas), ver una presentación, probarlas en vivo en nuestro escritorio e instalarlas con un clic. Si no nos gusta lo que vemos, hay una opción para revertir los cambios, lo que nos devolverá al estado anterior. Este punto me parece importante, ya que cuando hacemos cambios manuales por nosotros mismos, volver atrás no es tan sencillo, y puede que merezca la pena empezar de cero (con el Hyprland feo de inicio).

Cabe destacar que actualmente sólo funciona en Arch, o mejor dicho en distribuciones con esa base. La instalación se hace por medio de un paquete de AUR, concretamente rice-cooker. Se puede instalar con yay -S rice-cooker, pero también con paru y otras herramientas, como el Pamac de Manjaro, octopi y más.

Rice Cooker obtiene el catálogo de dotfiles y configuraciones que comparte la comunidad. Dicho de otro modo, lo que hace es buscar lo que otros han compartido y facilitar tanto la instalación como la eliminación y vuelta al punto anterior, sin olvidar que muestra una vista previa de los cambios que se van a hacer.

¿Es realmente la mejor opción?

Yo he probado varias opciones en Hyprland, y diría que es lo mejor a no ser que se quiera perder algo más de tiempo en una configuración que nos guste más que hayamos encontrado por otra vía. Al buscar en las propuestas de la comunidad, hay mucho en donde elegir, y lo tenemos todo en el mismo programa que actúa a modo de portal.

Ahora bien: mejor lo que es mejor, creo que hay vídeos completísimos que explican cómo cambiar más rincones del entorno y se llega a mejorar integración; y también está la opción de pago de Hyprland que ofrece soporte oficial por parte del desarrollador.

Para todo lo demás, Rice Cooker es una buena manera de tener un Hyprland bonito sin perder tiempo ni nervios.