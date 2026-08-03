Rhythmbox 3.5.0 moderniza su sistema de reproducción de audio

Rhythmbox 3.5.0 ya está disponible como una nueva versión del veterano reproductor y gestor musical del proyecto GNOME. Aunque durante los últimos años su desarrollo ha avanzado a un ritmo más pausado, la aplicación continúa recibiendo mejoras destinadas a modernizar su funcionamiento y adaptarlo a las tecnologías utilizadas por las distribuciones Linux actuales. En esta ocasión, la actualización introduce un importante cambio interno en el sistema de reproducción, además de mejoras para la gestión de letras de canciones, nuevos complementos y diversas correcciones de errores.

Presente por defecto en distribuciones como Ubuntu y otras basadas en GNOME, Rhythmbox sigue siendo una de las aplicaciones de referencia para organizar colecciones musicales locales, reproducir emisoras de radio por Internet, gestionar podcasts y sincronizar determinados dispositivos multimedia. La versión 3.5.0 continúa evolucionando en esa dirección, priorizando la compatibilidad con el software moderno y simplificando parte de su infraestructura interna.

Rhythmbox 3.5.0 adopta el backend multistream como opción predeterminada

La principal novedad de Rhythmbox 3.5.0 es que el nuevo backend multistream pasa a utilizarse de forma predeterminada. Este sistema sustituye al antiguo backend basado en transiciones entre canciones, simplificando el código de la aplicación y aprovechando las capacidades de mezcla de audio que ofrecen actualmente servidores de sonido como PipeWire y PulseAudio. Gracias a ello, el mantenimiento resulta más sencillo y la compatibilidad con los escritorios Linux modernos mejora considerablemente.

La actualización también introduce mejoras en la gestión de las letras de las canciones. Rhythmbox ahora puede leer archivos externos en formato .lrc almacenados junto a la música y añade soporte para letras incrustadas en archivos Ogg cuando el sistema dispone de GStreamer 1.25.90 o una versión posterior. Además, el complemento de letras pasa a utilizar lrclib.net como servicio de búsqueda predeterminado, ofreciendo una mayor disponibilidad de contenido.

Otra novedad importante es la incorporación de un complemento compatible con la API de gPodder.net, que permite sincronizar automáticamente las suscripciones y el estado de reproducción de podcasts entre distintos dispositivos. Esta función facilita continuar escuchando episodios desde diferentes equipos sin perder el progreso.

Junto a estas novedades, Rhythmbox 3.5.0 incluye diversas correcciones de errores en el nuevo backend de reproducción y pequeños ajustes destinados a mejorar la estabilidad general de la aplicación. Aunque no supone una renovación completa del reproductor, esta versión demuestra que el proyecto continúa adaptándose a las tecnologías actuales de Linux mientras mantiene la interfaz y el funcionamiento que han convertido a Rhythmbox en una herramienta habitual para millones de usuarios del escritorio GNOME.