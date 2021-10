La mayoría de usuarios ya tenemos un reproductor de música preferido. En mi caso, a mí me gustan Elisa, Lollypop y me gustará VLC cuando la v4.0 llegue a la versión estable, pero todos son tan diferentes y hay tantas cosas a tener en cuenta que cabe la posibilidad de que aún no hayamos dado con lo que buscamos. De no existir los gustos, tampoco existirían desarrolladores que crearan cosas diferentes, como es el caso de Rhyme. Aunque, a decir verdad, recuerda mucho a algo.

Los colores y el resto de la interfaz de Rhyme recuerda mucho a la app Música de iOS, iPadOS o macOS, pero es más sencilla aún. Está dando sus primeros pasos, por lo que aún tienen que añadir funciones como la de listas de reproducción. En el momento de escribir estas líneas, la sección «Playlists» existe, pero muestra un texto que dice que llegarán pronto («Coming soon»). Si lo pongo en inglés es porque aún no está en español.

Rhyme usa la paleta de colores que usa Apple en su app Música

Una vez empezamos a reproducir música, en la parte inferior aparecen las opciones de Play/Pausa, adelante/atrás, modo aleatorio, modo de repetición, una barra de progreso y el slider del volumen. A la parte izquierda vemos qué canción suena, el artista y la carátula del disco, y Rhyme es poco más. Bueno, no estaría siendo justo si dijera eso, ya que tiene un apartado («Home») en el que vemos lo que hemos reproducido recientemente y una pestaña de álbumes para elegir qué queremos poner. La palabra para definirlo es sencillo o minimalista. Además, tiene temas claro y oscuro y se podrán instalar más de la comunidad en un futuro.

Tal y como nos cuenta la información oficial, para instalarlo en Linux podemos elegir el paquete flatpak, snap, o AppImage, pero también está disponible en paquetes DEB, RPM, para pacman o código fuente desde este enlace.

Rhyme aún tiene algo que mejorar, o así lo veo yo. En la parte izquierda deberían añadir cosas como artistas además de discos, eso como mínimo. Eso no le restaría sencillez y facilitaría las cosas. Tiene un buen diseño, pero mentiría si dijera que está hecho para mí; ahora soy feliz con Elisa y en el futuro lo seré con VLC 4, pero no podíamos dejar de hablar de una opción más que, además, es multiplataforma.