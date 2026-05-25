Rhino Linux 2026.1 estrena edición con Lomiri y salta a Linux 7.0

Rhino Linux 2026.1 ya está disponible como la nueva gran actualización de esta distribución basada en Ubuntu y enfocada en ofrecer una experiencia rolling release estable y moderna. La nueva versión llega con importantes novedades, entre las que destaca la introducción oficial de una edición con Lomiri, además de la adopción del kernel Linux 7.0 para mejorar compatibilidad y rendimiento. Este lanzamiento llega cinco meses después de 2025.4 y es el primero de 2026.

El proyecto continúa evolucionando como una alternativa diferente dentro del ecosistema Ubuntu, apostando por un modelo de actualizaciones continuas y herramientas propias como Pacstall. En esta edición, los desarrolladores han centrado buena parte de sus esfuerzos en la colaboración con UBports para ampliar el soporte de Lomiri más allá de dispositivos móviles, permitiendo ahora utilizar este entorno también en equipos x86_64 y ARM64 convencionales.

Rhino Linux 2026.1 apuesta por Lomiri y Linux 7.0

La principal novedad de Rhino Linux 2026.1 es la llegada de imágenes ISO genéricas con Lomiri, el entorno anteriormente conocido como Unity 8 y mantenido actualmente por UBports. Esta interfaz busca recuperar el concepto de convergencia, permitiendo adaptar la experiencia de uso entre móviles, tablets y ordenadores de escritorio.

Aunque el soporte de Lomiri en equipos de escritorio todavía está considerado en desarrollo, los responsables del proyecto aseguran que el progreso conseguido durante los últimos meses ha sido notable. Los usuarios pueden elegir entre el tradicional Unicorn Desktop basado en Xfce o la nueva experiencia Lomiri, haciendo clic en el texto «Unicorn» en la página de descargas, lo que desplegará el menú y se podrá elegir «Lomiri».

Otro de los cambios importantes es la incorporación del kernel Linux 7.0, una versión que introduce mejoras en compatibilidad de hardware, optimizaciones de rendimiento y nuevas capacidades para arquitecturas modernas. Gracias a ello, Rhino Linux 2026.1 mejora especialmente el soporte para dispositivos recientes y plataformas ARM.

La distribución mantiene además su filosofía rolling release basada en Ubuntu, utilizando la rama de desarrollo de Canonical en lugar de versiones LTS tradicionales. Esto permite a los usuarios recibir software y componentes mucho más actualizados sin necesidad de reinstalar el sistema con cada nueva versión importante.

Rhino Linux también sigue apostando por Pacstall, su sistema inspirado en el AUR de Arch Linux, que facilita la instalación de paquetes y aplicaciones recientes fuera de los repositorios oficiales de Ubuntu. Con ello, el proyecto intenta combinar la estabilidad de Ubuntu con la flexibilidad y rapidez de actualización que muchos usuarios buscan actualmente en una distribución Linux moderna.