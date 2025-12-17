La distribución que empezó como un proyecto para ofrecer una versión de Ubuntu con modelo de desarrollo Rolling Release ha lanzado su última ISO de 2025. Con nombre de Rhino Linux 2025.4, para esta versión han pasado mucho tiempo trabajando con UBports, quien trabaja en Lomiri, lo que anteriormente se conocía como Unity8. Y esa ha sido la novedad más destacada de este cuarto lanzamiento del año.

El proyecto Rhino Linux colaborará en el desarrollo de Lomiri, y también en el empaquetado y distribución de Lomiri para Rhino Linux en dispositivos PINE64. Como resultado de este trabajo, han avanzado mucho en sus objetivos y ya ofrecen dos nuevos paquetes: rhino-pine-lomiri-core y ubxi-lomiri-desktop. El segundo paquete será compatible con los dispositivos de PINE64 y también en sus imágenes genéricas. Lomiri será el escritorio por defecto en estos aparatos de PINE64, pero no se ha aportado mucha más información sobre lo que pasará en las imágenes genéricas.

¿Lomiri en Rhino Linux 2025.4 «normal»?

No me queda totalmente claro, pero parece que será así: Rhino usa un escritorio propio basado en Xfce de nombre Unicorn, que es el que tenéis en la captura de cabecera. En caso de que Lomiri sea una posibilidad, se podrá usar un escritorio mucho más ligero y, desde mi punto de vista, moderno. Pero lo he probado en otras distribuciones y en un escritorio normal cojea un poco.

Por todo lo demás, se han corregido muchos bugs en Pacstall y los kernels se han actualizado a 6.18.1-generic para la imágen ISO genérica, 6.12.62-sunxi para PinePhone y PineTab, 6.18.1-rockchip para PinePhone Pro, 6.9.0-okpine para PineTab2 y 6.17.0-raspi para Raspberry Pi.

Y en 2026

Para 2026 han prometido lanzar más snapshots, es decir, habrá más lanzamientos. No han mencionado cuántos habrá, pero sí que cambiarán su modo de trabajar y tratar los fallos. Para las instalaciones existentes, esta mayor frecuencia no se debería notar, pues las nuevas imágenes son para nuevas instalaciones.