RHEL 8.5: entra en fase Beta con novedades interesantes

El gigante del código abierto, Red Hat (ahora propiedad de IBM) ha anunciado que su distribución Red Hat Enterprise Linux 8.5 (RHEL 8.5) entra en fase Beta de desarrollo y ya se puede probar con todas las novedades que se han integrado para este sistema operativo de grado empresarial. Se trata de una de las cinco mayores actualizaciones desde la llegada de RHEL 8.

Esta nueva versión también agrega algunas interesantes funciones novedosas en RHEL 8.5, como el parcheado del kernel en vivo, sin tener que usar la línea de comandos y sin reinicios. También ha habido algunos cambios en cuanto a las métricas de rendimiento para ayudar a identificar y prevenir problemas de rendimiento en las máquinas, como una alta carga de CPU, excesivo uso de RAM o de E/S de las unidades de almacenamiento, sobrecargas en las redes, etc.

Además, los usuarios y administradores de RHEL 8.5 podrán exportar de forma fácil las métricas de rendimiento obtenidas al servidor Grafana. Por otro lado, también hay otras novedades en cuanto al sistema de configuración, automatización y gestión de servicios (VPN, Postfix, timesync, Storage, Microsoft SQL Server). Novedades importantes para los administradores, ya que este sistema operativo está orientado para unos ámbitos empresariales donde toda esta gestión es vital en el día a día.

RHEL 8.5 también incluye soporte para OpenJDK 17, así como nuevas funciones de seguridad para acceso personal, soporte para autenticación NTS (Network Time Security) para NTP, mejoras en el soporte de contenedores Linux, y actualizaciones de idiomas para desarrolladores. Y no menos importante es decir que RHEL 8.5 Beta puede estar ya en tu equipo para evaluarlo (no recomendable para entornos en producción). Así no solo probarás todas las novedades antes de la salida de la versión final de forma gratuita, sino que también podrás contribuir a reportar algunos problemas en caso de detectarlos.