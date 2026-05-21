RHEL 10.2 llega con SSH post-cuántico y live patching del kernel

RHEL 10.2 ya está disponible como una de las actualizaciones más importantes recientes de Red Hat Enterprise Linux, incorporando nuevas funciones centradas en seguridad avanzada, automatización inteligente y mejoras para entornos híbridos y empresariales. Esta versión, que llega seis meses después de la anterior, apuesta especialmente por la protección frente a amenazas futuras relacionadas con la computación cuántica y por simplificar el mantenimiento de grandes infraestructuras Linux.

La nueva versión del sistema empresarial de Red Hat introduce tecnologías que preparan a las organizaciones para escenarios de ciberseguridad mucho más complejos. Entre las novedades más destacadas aparecen mejoras de criptografía post-cuántica, live patching del kernel y nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial para automatizar actualizaciones y administración del sistema. Además, RHEL 10.2 actualiza numerosos componentes clave para desarrolladores, contenedores y entornos cloud, consolidando su posición como una de las distribuciones Linux empresariales más avanzadas del mercado.

RHEL 10.2 incorpora SSH post-cuántico y live patching del kernel

Uno de los cambios más importantes de RHEL 10.2 es la integración de tecnologías de criptografía post-cuántica orientadas a proteger sistemas frente a futuros ataques basados en computación cuántica. Red Hat adopta estándares aprobados por NIST para reforzar la seguridad de conexiones y certificados digitales, incluyendo firmas resistentes a ataques “harvest now, decrypt later”. La actualización también mejora las capacidades de live patching del kernel mediante kpatch, permitiendo aplicar determinados parches críticos de seguridad sin necesidad de reiniciar servidores en producción. Esto resulta especialmente relevante para infraestructuras empresariales que requieren máxima disponibilidad y reducción de tiempos de mantenimiento.

Otro de los focos de RHEL 10.2 es la automatización inteligente. Red Hat incorpora nuevas herramientas de asistencia mediante IA para facilitar actualizaciones del sistema, gestión de configuraciones y tareas administrativas complejas directamente desde la terminal. Estas funciones buscan reducir errores manuales y acelerar operaciones en grandes despliegues empresariales.

En el apartado para desarrolladores, RHEL 10.2 añade versiones actualizadas de tecnologías como Python 3.14, Go 1.26, Rust 1.92, OpenJDK 25 y PostgreSQL 18, además de mejoras importantes en Podman Desktop y herramientas de contenedores. También se introducen novedades en image mode y “sealed images”, una función experimental que permite firmar imágenes del sistema para garantizar que solo se ejecuten entornos verificados y autorizados.

La comunidad empresarial también ha destacado la rapidez con la que Red Hat está reaccionando frente a vulnerabilidades recientes del kernel Linux, especialmente tras casos como CopyFail. Las nuevas herramientas de parcheo y actualización buscan precisamente minimizar riesgos y simplificar la respuesta ante amenazas críticas.

Con todas estas mejoras, RHEL 10.2 refuerza su apuesta por combinar estabilidad empresarial, automatización avanzada y nuevas capas de seguridad preparadas para la próxima generación de amenazas informáticas.