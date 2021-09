RetroArch consigue un lanzamiento en el cliente Steam

RetroArch es una distro orientada al retro gaming. Es mucho más que un emulador, con compatibilidad para múltiples plataformas de máquinas pasadas para compatibilizar con todos esos videojuegos retro a los que quieres volver a jugar en tu SBC o PC. Y ahora alcanza un lanzamiento en Steam para mejorar aún más la compatibilidad con títulos de juegos.

Después de estar disponible en Steam Playtest durante algún tiempo, hoy marca el lanzamiento oficial de Steam. En este momento, la cantidad de núcleos (a lo que RetroArch se refiere como emuladores, realizados a través de su sistema de complementos) disponibles es limitada, pero se expandirá con el tiempo y cada uno estará disponible como un DLC de Steam.

Parece que una de las formas en que han solucionado los problemas de derechos de autor y de las marcas registradas es no nombrar los sistemas que emulan los núcleos de Steam. Verás que no están nombrados directamente en ninguna de las páginas de contenido descargable, pero eso no le resta funcionalidad, es simplemente una forma de sortear la ley para no tener demandas.

Si te preguntas por los emuladores o los núcleos disponibles actualmente para descargar en Steam como DLC (recuerdo que pronto irán apareciendo más) son:

Final Burn Neo: un emulador de máquina multiarcade

Genesis Plus GX – Sega Genesis / Mega Drive, Sega / Mega CD, Master System, Game Gear, SG-1000 y Pico

Mesen S – SNES

Mesen – NES

mGBA – GameBoy Avanzado

SameBoy – Game Boy, Game Boy Color y Super Game Boy

Stella – Atari 2600

Kronos – Sega Saturn

Mupen64Plus-Next – Nintendo 64

PCSX ReARMed – PlayStation

Cuando se lance Valve Steam Deck, esto ayudará a convertirlo en una máquina tan increíblemente variada como puedas imaginar. Juegos actuales y clásicos en una consola portable… Será realmente increíble.



Puedes acceder y descargar ya al contenido desde este enlace de Steam.