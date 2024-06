No, no es que Libretro se haya olvidado del resto y haya lanzado una versión centrada en el iPhone de Apple. Lo que ha sucedido es algo muy diferente: desde hace pocas semanas, la compañía de la manzana ya permite emuladores en su tienda de software para iPhone y iPad, Libretro ha subido su emulador de manera oficial y ha empezado a cuidar un poco más a los usuarios de unos dispositivos que antes no podían instalarlo sin hacer trucos. Como resultado, RetroArch 1.19 ha llegado con muchos más cambios de los habituales para iOS y iPadOS.

La lista completa de cambios es la que tenéis a continuación. Aunque nosotros la separaremos por secciones, Libretro ha incluido muchos puntos que empiezan con «APPLE», «iOS», «iPadOS» o «tvOS», porque el emulador también está disponible en el set top box de la manzana. Cómo habría cambiado todo si esto hubiera sido posible hace 9 años… pero es lo que hay.

Novedades de RetroArch 1.19

RetroArch 1.19 incluye estas novedades:

IA: revertida la traducción de la IA a la versión anterior (corrección de la traducción que no funcionaba con los núcleos renderizados HW).

APPLE: Intenta usar el idioma preferido del sistema. Registro correcto para filetypes de forma única. MFI: mejorado el soporte del controlador Switch Online a través de MFi.

AUDIO: Trae de vuelta la conmutación de audio en el menú de conmutación.

CHEEVOS: Construido un defecto del mapa de memoria de RetroAchievements cuando no hay juego de RetroAchievements cargado. Actualización a rcheevos 11.3. Arreglar hardcore actuando como si estuviera habilitado cuando no lo está.

CLANG: Corregido error de clang incompatible-pointer-types-discards-qualifiers.

CLOUDSYNC: LINUX: Habilitado Cloud Sync por defecto en construcciones Linux con red. WEBOS: Habilitado Cloud Sync por defecto en compilaciones Linux con red.

CORE: Establecer compute fps estadísticas de registro a nivel de depuración.

EMSCRIPTEN: Añadido M2000 al menú desplegable de selección de núcleo.

FFMPEG: Añadida compatibilidad con FFMPEG 7.0.

GLSLANG: Eliminar el código ENABLE_HLSL innecesario de glslang.

GENERAL: Fuga de memoria: La asignación dinámica de msg_hash_get_help_us_enum no fue liberada..

INPUT/KEYBOARD: Añadir soporte para teclas multimedia – Extendido RETROK_ valores con 18 nuevos elementos, que se encuentran comúnmente en teclados «multimedia». Mapeo añadido para SDL, X11, Wayland, dinput, winraw keymaps..

INPUT/MFI: Disparadores izquierdo/derecho sensibles a la presión.

ENTRADA/MFI: Arreglar combinaciones Start + L1/L2/R2. Soporta rumble fuerte y débil.

INTL: Obtener traducciones de Crowdin. Añadir gallego y noruego a la lista de idiomas.

LAKKA: Mostrar mensaje de reinicio/apagado también cuando no se guarda la configuración al salir. Proporcionar URL de actualización y nombre de destino en tiempo de compilación.

LIBRETRO: Añadir un mensaje de depuración para la llamada de retorno SET_ROTATION.

macOS: Accesibilidad por defecto activada si VoiceOver está activado.

iOS: Sincronización de audio por defecto de nuevo, también más registro MFi. Corregida la opción de Importar Contenido. Importar contenido desde iCloud. Mostrar icono de la aplicación en el selector de icono de la aplicación en materialui.

iOS/tvOS: Varias mejoras de calidad de vida. Corrección de un par de errores de manipulación de nombres de ruta. Mejor forma de empaquetar Frameworks. definir PACKAGE_VERSION para que sea MARKETING_VERSION de la App Store. Arreglar el manejo del teclado para las compilaciones de la tienda de aplicaciones. Corregir escapar de la caja de arena para jailbreak dispositivos. accesibilidad por defecto activada si la voz en off está activada. mejor forma de informar de la memoria disponible.

macOS/iOS/tvOS: habilitar la conversión de texto a voz mediante AVSpeechSynthesizer.

tvOS: Corrección del escalado para 720p.

MENÚ: Nueva función en el Menú Rápido: Añadir a lista de reproducción.

MENÚ/XMB: Nuevo tema: FlatUX, diseñado para fusionar los temas FlatUI y Retroactive en un único diseño unificado.

NÚCLEO DE RED/RETROPAD: Arreglar método de cierre de socket.

PIXMAN: Actualizar pixman-private.h – parche para solucionar problema de build con musl.

LISTA DE REPRODUCCIÓN: Limpiar ‘Añadir a lista de reproducción’.

ESCANEADO: Corrección para escanear ISOs de PSP (y probablemente algunas otras).

Varias correcciones al guardar partidas.

VIDEO/GL: Corrección de la reinicialización de los controladores gl.

VIDEO/VULKAN: Añadido soporte para el formato HDR A2R10G10B10. Implementar la lectura de HDR – soporte para capturas de pantalla.

WAYLAND: Ignorar los eventos de configuración durante el splash (arreglar el no recordar el tamaño de la ventana). Usar el manejador de señales del frontend para salir (arreglar salida por cierre de ventana).

UWP: Alinear MESA a alpha-2-reparar – Eliminar resolución incorrecta manejo especial para OPENGL. Corrección 4K.

WINDOWS: Corregidos los eventos de liberación de las teclas numlock/pausa.

Ya disponible

Con la llegada de RetroArch 1.19, el emulador es ahora más multiplataforma que nunca, y se puede descargar desde repositorios oficiales de distribuciones Linux, Flathub, Snapcraft e incluso desde Steam. También está disponible directamente desde cualquier navegador.