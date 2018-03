Cómo reproducir MKV en tu distribución GNU/Linux

MKV o Matroska es un formato contenedor de vídeo abierto, por tanto no lo confundas con un codec, porque no lo es. El formato es bastante popular en la actualidad por ser capaz de contener gran cantidad de vídeo y audio, incluso pistas de imágenes y subtítulos en un solo archivo. Así pretende ser un formato universal de almacenamiento para medios audivisuales y multimedia. Pero si tu distribución no tiene los paquetes necesarios ten encontrarás con que no puedes reproducir este tipo de vídeos.

Algunas distribuciones incluyen estos paquetes entre los restringidos que no se instalan por defecto o simplemente que ni siquiera los puedas encontrar en los repositorios de tu distro, en otros casos sí que vienen instaldos por defecto. También conocerás ya las bondades del fantástico reproductor multimedia VLC, que admite multitud de formatos y siempre nos facilita la vida cuando se trata de reproducir diferentes formatos y codecs.

Reproducir MKV mediante VLC:

Aunque existen otros reproductores con los que poder visualizar MKV además de otros muchos formatos de vídeo, siempre te aconsejo elegir el repdoructor VLC por ser uno de los mejores reproductores multimedia y admeás de haber muchas referencias en los sitios oficiales de MKV al reproductor, grantizándonos que va a funcionar de forma adecuada sin problemas. Eso no quiere decir que otros reproductores no funcionen bien, si lo prefieres podrías optar por SMPlayer, el cual también reproduce MKV.

Pues bien, necesitarás VLC instalado en tu distribución, aunque ciertamente no es el único reproductor de vídeo compatible con Linux que puede reproducir MKV, pero sí que es el mejor y, yo creo que, el preferido de la mayoría de nuestros lectores. El programa puedes instalarlo descargándolo desde la web oficial de VideoLAN o haciendo uso del gestor de paquetes de tu distribución, porque seguro que estará en los repositorios al ser tan popular.

Una vez instalado, puede que veas que aún sigue sin funcionar la reproducción de vídeos .mkv, y esto es debido a que también necesitarás una serie de paquetes adicionales con las bibliotecas necesarias. Por ejemplo, si usas alguna distro basada en Debian o Ubuntu, podrás hacerlo con:

sudo apt-get -y install mkvtoolnix mkvtoolnix-gui

Si aún instalando estos paquetes no te funciona, comprueba que tienes los codecs adecuados en cada caso. Por ejemplo, en algunos casos si usas Ubuntu puede que necesites también el paquete ubuntu-restricted-extras o directamente buscar el codec y descargarlo desde la web oficial, instalar algún codec-pack, etc. Por ejemplo, para Ubuntu deberías ejecutar los siguientes comandos:



sudo apt-get -y install aptitude sudo aptitude -y install ubuntu-restricted-extras

En caso de usar Ubuntu en una versión más moderna o si te interesa conocer el nombre del paquete para los difernetes sabores de Ubuntu, puedes usar el siguiente comando para localizar el nombre exacto del paquete para los elementos extras restringidos por defecto donde se encuentran ciertos codecs necesarios:

apt seach --names-only -- -restricted-extras

Instalar codecs:

Como dije al inicio, MKV no es un codec de vídeo como algunos piensan. Tenemos que diferenciar entre formatos contenedores, codec y formato de fichero. El fichero está representado por el icono del vídeo en cuestión, es decir, se trata de un conjunto de datos localizable en un sistema de ficheros. Pero dentro de ese fichero existe un contenedor que va a contener la información o contenido, en este caso serían los datos de imágen y sonido que componen el vídeo. Por último tenemos al codec, que no es más que un algoritmo de codificación y decodificación del contenido del contenedor. Los codecs pueden ser tanto para el audio como para el sonido.

Por tanto, aunque tengamos un reproductor compatible con MKV y se reconozca perfectamente la extensión del fichero .mkv, podemos toparnos con que no podemos reproducir un vídeo en cuestión, y eso es porque el contenido no puede descomprimirse y decodificarse de forma adecuada, ya que nuestro sistema no tiene ese algoritmo capaz de descifrarlo. Por ejemplo, podemos encontrarnos con un vídeo que se ve pero no se escucha (falta el codec de audio) o que se escucha pero no se ve (falta codec de vídeo).

Existen muchos, pero los codecs más comunes que nos podemos encontrar para MKV y que deberemos tener instalados para que funcione de forma adecuada son: mp3, divx, mp4, h.261, h.262, xvid, etc. Algunos de ellos los puedes encontrar entre los paquetes restringidos de los que hablamos antes en las distros, o en packs como W32Codecs para Linux.

Si tenemos todo esto en marcha todo debería funcionar adecuadamente. Por cierto, si no sabes el codec que tiene un fichero de audio o vídeo, puedes usar programas como mediainfo, que sería el equivalente a GSpot de Windows para obtener información de los codecs. Puedes descargarlo desde el sitio oficial o instalarlo con el gestor de paquetes de tu distro, ya que suele estar en los repos.

Para su instalación mediante el método universal, una vez accedemos al sitio web y nos descargamos el tarball, podemos hacerlo funcionar con:

</pre> <pre class="bbcode_code">tar xjvf Mediainfo.tar.bz2</pre> <pre class="bbcode_code">sudo mv MediaInfo_CLI_GNU/MediaInfo /usr/local/bin/</pre> <pre>

Si en el paso anterior no lo pasásemos al directorio de los binarios como hemos hecho, tendríamos que ejecutarlo desde donde lo tenemos, pero así para su manejo simplemente lo invocamos seguido del nombre del fichero a comprobar:

mediainfo mivideo.mkv

Una vez obtienes la información de los codecs de audio y vídeo necesario es más fácil buscar en la red cómo puedes descargar el paquete concreto para tu distro e instalarlo. En la sección Video# encontrarás el codec necesario para el vídeo y en Audio# para el sonido.

No olvides dejar tus comentarios con tus sugerencias y dudas…