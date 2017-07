Remix OS finalmente no llegará a nuestros ordenadores

Hace meses que os hablamos de un proyecto nuevo que consistía en llevar Android, el sistema operativo de Google, a ordenadores y portátiles. Este proyecto se llamaba Remix OS, un proyecto que estaba amparado por la empresa Jide Technology.

Esta empresa ha informado ayer que el proyecto será abandonado por la empresa a favor de proyectos empresariales más complejos e interesantes para la empresa.

En este punto Jide no confirma la cancelación completa del proyecto sino que se dedicarán a soluciones empresariales, es decir, que posiblemente llevarán Remix OS ( o un fork de ello) a empresas, pero no a usuarios finales.

Esta noticia ha sentado como un jarro de agua fría a la comunidad libre que deseaba tener Android en sus ordenadores. Ahora, tal cosa tendrá que hacerse a través del proyecto AndroidX86, un proyecto oficial que hace posible instalar Android en un PC o en equipos con plataformas similares.

Remix OS, al igual que Android, tienen con base el kernel Gnu/Linux. Sin embargo, estos dos proyectos están respaldados por empresas y no por una comunidad, situación que ha hecho que Remix OS deje de estar disponible para los usuarios domésticos y puede que también sea lo que algún día nos deje sin smartphones o sin tablets, en caso de que Google decida quitar el respaldo al proyecto.

Jide no sólo ha informado de la discontinuidad del proyecto sino ha informado que todos los clientes de la empresa, los que compraron dispositivos con Remix OS, tendrán un reembolso de su dinero, sin que el usuario tenga que hacer nada. Esto no sólo afectará a los clientes de la tienda online de Jide sino que también incluirá a los usuarios de la plataforma Kickstarter de financiación crowdfunding.

Personalmente me ha sorprendido la noticia, pero también es una muestra más de que los proyectos supuestamente “libres” ligados a empresas no suelen tener un buen fin y en muchas ocasiones el usuario final es el que paga las consecuencias. Pero, seguramente que Remix OS continuará de alguna manera ¿ no creéis?