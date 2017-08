Re:Legend pasa con éxito sus expectativas de financiación

El 26 de julio de este año, Re:Legend lanzó una campaña en la famosa página de crowdfounding para financiar el videojuego para Linux y Windows. Esta campaña ha resultado un éxito y ya cuentan con el dinero necesario para el desarrollo de este título que estará basado en el motor Unity del que hemos hablado en algunas ocasiones en este blog. Se trata de un RPG con capacidad para multijugador que no te dejará indiferente por sus características. Los aficionados que han colaborado a pagar el desarrollo están bastante entusiasmados y son muy numerosos.

Prueba de ello es que se esperaba alcanzar unos 70.000 dólares de financiación, y solo en las 18 primeras horas ya consiguieron más de 50.000. La campaña continua y mientras más dinero consigan, más recursos y personal podrán invertir para sacar un mejor producto. Pero los objetivos de la campaña son algo más ambiciosos que esto, de hecho los desarrolladores del estudio Magnus Games han revelado que esperan tener unos 100.000 dólares para poder comenzar con el trabajo, a este ritmo lo superarán con creces si todo sigue así. Esto quiere decir que debemos agregar otro gran título a nuestras listas.

Para los que no sepan nada de Re:Legend, agregar que como he dicho es un RPG que también incluye simulación. Tiene capacidades para jugar en red con ese modo multijugador. Todo sucederá en la isla de Vokka, donde deberás crear y expandir tu aldea para conseguir ganar. Para ello debes tener gran variedad de actividades (agricultura, artesanía, etc.) que deberás gestionar adecuadamente, y contarás también con la presencia de mostruosas critaturas llamadas Magnus. Los personajes son personalizables, por cierto…

Por cierto, aunque primera mente salga para Windows, se espera la versión para Linux y además también para otras plataformas como PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch, en función de los objetivos conseguidos en Kickstarter. Así que vamos a apoyar el título para ver si lo vemos pronto en la plataforma del pingüino.