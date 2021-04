Reglas y consejos para realizar copias de seguridad en Linux

Existen muchas amenazas para tus datos. Y aunque el malware no es tan frecuente para sistemas GNU/Linux, eso no significa que no exista riesgo de ransomware. Además de eso, puede haber cualquier tipo de error de software que corrompa los datos, que un disco duro falle, incendios, inundaciones, caídas, cortes del suministro eléctrico, etc. Por eso, deberías pensar en hacer copias de seguridad para que estos problemas no te pillen desarmado y cuentes con un respaldo para poder recuperar toda esa información (o la mayoría de ella).

Más aún cuando estás teletrabajando. Ahora, con la pandemia, todas las personas que trabajan desde casa, seguro que se han visto obligadas a tener datos fiscales, datos de clientes, documentos de la empresa, etc., todo en su PC. En estos casos, los motivos para realizar copias de seguridad son mucho más fuertes que para un usuario doméstico. De hecho, mientras más relevantes sean los datos que manejas, mayor debe ser la frecuencia de las copias de seguridad que haces…

En otros artículos de LxA ya se ha comentado sobre multitud de programas con los que hacer copias de seguridad en GNU/Linux, además de algunos tutoriales para mostrar de forma práctica como se realizaban. Esta vez será algo más teórico, pero no por ello menos importante. Y son una serie de reglas o consejos para realizar los backups de forma segura y correcta.

Regla Backup 3–2–1

Es una regla muy sencilla de recordar y que funciona muy bien para las copias de seguridad. Consiste en:

3 : haz tres copias diferentes de la información. A ser posible, que sea en medios fiables. Es decir, evita usar discos ópticos, que se pueden rayar o estropear con los años.

: haz tres copias diferentes de la información. A ser posible, que sea en medios fiables. Es decir, evita usar discos ópticos, que se pueden rayar o estropear con los años. 2 : almacena dichas copias de seguridad en al menos dos medios diferentes. Es decir, no lo apuestes todo a un mismo medio de almacenamiento, o si ese medio tiene problemas, también lo perderías todo.

: almacena dichas copias de seguridad en al menos dos medios diferentes. Es decir, no lo apuestes todo a un mismo medio de almacenamiento, o si ese medio tiene problemas, también lo perderías todo. 1: almacena una de las copias en un lugar diferente. No todas las copias de seguridad deben estar en un mismo lugar guardadas. Imagina que ese lugar se inunda, se incendia, o se produce un robo. En ese caso, siempre tendrás otra copia en otro lugar diferente. Resulta extraño que ese otro lugar también corra la misma suerte…

Esta regla funciona tan bien por simple probabilidad y ubicación:

Imagina que un disco duro falla 1 vez cada 100.000 horas, por poner un ejemplo. Pues si tienes dos copias en dos discos diferentes, la probabilidad de que tus datos se vean afectados sería de 1 entre 10.000.000.000.

Al separar físicamente los backups, se evitan que problemas de incendios, robos, inundaciones, etc., acaben con todas las copias de seguridad existentes.

Conejos para las copias de seguridad

Además de seguir esa regla, también existen otros consejos que deberías tener presente a la hora de aplicar una buena política de copias de seguridad en tu hogar y trabajo, y así no tendrás que lamentar que tus datos se han perdido cuando algo ocurra: