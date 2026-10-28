La distribución RefreshOS 3.1 ya está disponible con una actualización de su base Debian, un nuevo repositorio de paquetes mantenido por el proyecto y mejoras destinadas a facilitar el uso del sistema. Esta versión continúa la evolución de la serie RefreshOS 3, conocida como «Colorful Cosmos», que combina Debian 13 con el escritorio KDE Plasma 6 y una selección de herramientas preinstaladas.

La actualización incorpora paquetes procedentes de Debian 13.7 y utiliza el kernel Linux 6.12.113. Además de poner al día la imagen de instalación, los desarrolladores han introducido cambios en la gestión de paquetes, la compatibilidad con software de 32 bits y determinados componentes del escritorio y del instalador. El objetivo es mantener una experiencia lista para utilizar desde el primer arranque sin renunciar a la base estable de Debian.

Un repositorio APT propio para RefreshOS

La principal novedad de RefreshOS 3.1 es la puesta en marcha de un repositorio APT oficial, disponible en repo.refreshos.org/v3. Esta infraestructura permite distribuir paquetes específicos de la distribución y gestionar con mayor independencia sus modificaciones respecto a Debian.

El repositorio dispone de tres canales: Stable, Testing y Experimental. Esta separación permite diferenciar los paquetes destinados al uso habitual de aquellos que se encuentran en pruebas o tienen carácter experimental.

La versión también incorpora el paquete refreshos-release , diseñado para gestionar mediante APT aspectos relacionados con la identidad visual y la configuración propia del sistema. El repositorio utiliza metadatos firmados y un conjunto específico de claves para verificar su autenticidad. Asimismo, se han establecido preferencias de paquetes para priorizar los componentes proporcionados por RefreshOS cuando corresponda.

Compatibilidad con aplicaciones de 32 bits y Steam

Otra mejora importante es la habilitación de la arquitectura i386, que permite instalar software compatible de 32 bits y sus dependencias. Esta capacidad resulta especialmente relevante para determinados componentes utilizados por Steam y algunos juegos que todavía necesitan bibliotecas de esa arquitectura.

El cambio facilita la compatibilidad con ese tipo de aplicaciones, aunque no garantiza por sí solo que todos los juegos funcionen: también influyen los controladores gráficos, las dependencias y la compatibilidad de cada título con Linux.

RefreshOS 3.1 introduce correcciones en el escritorio y el instalador

RefreshOS 3.1 soluciona un problema del menú Reload que podía impedir que funcionaran correctamente los accesos a carpetas habituales, como el directorio personal, el escritorio, las descargas, los documentos y las imágenes, cuando el sistema estaba configurado en un idioma distinto del inglés. La corrección afecta tanto al proceso de instalación como a los sistemas ya instalados.

También se incluye una versión personalizada del paquete libkf6kiofilewidgets6 , relacionada con componentes de KDE, distribuida a través del nuevo repositorio de la distribución. La configuración de APT está preparada para dar preferencia a esta versión frente a la suministrada por Debian cuando corresponda.

Entre los demás cambios figuran ajustes en la imagen de marca del instalador Calamares, correcciones de permisos de archivos, mejoras en el tratamiento de las configuraciones predeterminadas de los usuarios y la eliminación de entradas obsoletas de repositorios.

Una imagen de instalación más limpia

Los desarrolladores también han reducido elementos innecesarios de la imagen de instalación. Para ello, han eliminado paquetes desactualizados, archivos de kernels anteriores, datos de caché y otros restos generados durante la compilación. Esta limpieza ayuda a evitar que la ISO incluya contenido que ya no resulta necesario.

RefreshOS 3.1 mantiene así la propuesta de la serie: ofrecer Debian con KDE Plasma y una selección de controladores, firmware, códecs y aplicaciones habituales previamente configurados. La distribución puede descargarse desde su página oficial de descargas. Para consultar los cambios, también está disponible el registro de cambios de RefreshOS 3.