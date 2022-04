Redox 0.7 llega con mejoras de rendimiento, mayor soporte y mas

Después de un año y medio de desarrollo, se dio a conocer el lanzamiento de la nueva versión del sistema operativo Redox 0.7, versión en la cual el desarrollo ya se ha centrado sobre hardware real y con lo cual se han logrado grandes mejoras, desde la unificación del sistema de arranque, mejoras de rendimiento, entre otras cosas más.

Para quienes desconocen de Redox, deben saber que el sistema operativo se desarrolla de acuerdo con la filosofía de Unix y toma prestadas algunas ideas de SeL4, Minix y Plan 9.

Redox utiliza el concepto de microkernel, en el que solo se proporciona comunicación entre procesos y administración de recursos a nivel de kernel, y todas las demás funcionalidades se colocan en bibliotecas que se pueden usar tanto en el núcleo como en aplicaciones de usuario.

Todos los controladores se ejecutan en el espacio del usuario en entornos aislados. Para la compatibilidad con las aplicaciones existentes, se proporciona una capa POSIX especial para permitir que muchos programas se ejecuten sin necesidad de portar.

El sistema aplica el principio «todo es una URL». Por ejemplo, la URL «log://» puede usarse para registro, «bus://» para comunicación entre procesos, «tcp://» para comunicación de red, etc. Los módulos, que se pueden implementar como controladores, extensiones del núcleo y aplicaciones personalizadas, pueden registrar sus propios controladores de URL; por ejemplo, puede escribir un módulo de acceso de E/S y vincularlo a la URL «port_io://», después de lo cual puede usarlo para acceder al puerto 60 abriendo la URL «port_io://60».

Principales novedades de Redox 0.7

Al preparar una nueva versión, se prestó la atención principal a garantizar el trabajo en hardware real, ya que se ha reescrito por completo el gestor de arranque, en el que se unifica el código de arranque en sistemas con BIOS y UEFI y se escribe principalmente en Rust. Cambiar el gestor de arranque ha ampliado significativamente la gama de hardware compatible.

En el kernel, además de corregir errores, se ha trabajado para mejorar el rendimiento y ampliar el soporte de hardware, tambien se proporciona reflexión (mapeo) de toda la memoria física, se detiene el uso de páginas de memoria recursivas y el código del ensamblador en las inserciones en línea se ha reescrito para mejorar la compatibilidad con versiones futuras del compilador.

El código para trabajar con la especificación ACPI AML (ACPI Machine Language) – uefi.org se ha movido del kernel al proceso de fondo acpid que se ejecuta en el espacio del usuario.

El sistema de archivos RedoxFS se reescribió y cambió para usar el mecanismo CoW (Copy-on-Write), en el que los cambios no sobrescriben la información, sino que se guardan en una nueva ubicación, lo que hizo posible lograr un aumento significativo en la confiabilidad. De las nuevas características de RedoxFS, se destaca el soporte para actualizaciones transaccionales, el cifrado de datos utilizando el algoritmo AES, así como el aseguramiento de datos y metadatos con firmas digitales. Se proporciona el uso compartido del código FS en el sistema y el gestor de arranque.

Se ha continuado con la mejora de la biblioteca C estándar Relibc desarrollada por el proyecto, que puede funcionar no solo en Redox, sino también en distribuciones basadas en el kernel de Linux. Los cambios facilitaron la migración de varios programas a Redox y resolvieron problemas con muchos programas y bibliotecas escritos en lenguaje C.

Se ha preparado una versión del compilador rustc que puede ejecutarse en Redox. Del resto de tareas, se destacan la optimización del rendimiento y la adaptación del gestor de paquetes de carga para trabajar en el entorno Redox.

De los demás cambios que se destacan:

Se agregó soporte inicial para la arquitectura AArch64.

Se cambió para procesar todas las rutas de archivos en codificación UTF-8.

El contenido de Initfs se ha movido a un nuevo archivo, lo que facilita el empaquetado.

Finalmente, si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

Descargar Redox OS

Para los interesados en poder probar Redox OS, deben saber que se ofrecen instalación e imágenes en vivo, de 75 MB de tamaño. Las compilaciones se generan para la arquitectura x86_64 y están disponibles para sistemas con UEFI y BIOS.

El enlace de descarga es este.