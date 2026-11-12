Red Hat declaró disponible RHEL 10.3 y 9.9 el 11 de noviembre de 2026, con los diagnósticos asistidos por IA como función compatible para producción. La compañía también confirmó la disponibilidad general del servidor MCP para RHEL, que deja atrás la vista previa para desarrolladores.

El servidor MCP conecta asistentes de IA compatibles con los datos del sistema RHEL para hacer diagnósticos, con controles predeterminados en lugar de acceso irrestricto. Se distribuye como paquete RPM en el repositorio de extensiones y se instala con goose mediante comandos estándar de dnf.

Qué cambian los diagnósticos de IA en RHEL 10.3

La disponibilidad general del servidor MCP llega después de que el 9 de noviembre Red Hat adelantara que ambas versiones estarían disponibles en las semanas siguientes. La conexión con el asistente queda así integrada en el proceso habitual de gestión de paquetes del sistema operativo.

La novedad principal es que los datos históricos de Performance Co-Pilot (PCP) añaden eventos de rendimiento pasados a la información de los asistentes. Según Red Hat, esto ayuda a identificar causas raíz de problemas intermitentes sin correlacionar datos manualmente.

Los administradores pueden investigar problemas de rendimiento, servicios que fallan y errores de configuración con señales actuales e históricas, y aplicar cambios mediante los controles operativos. El asistente de línea de comandos mantiene una opción autogestionada con inferencia alojada por el cliente.

Esa opción autogestionada sigue en vista previa para desarrolladores y permite mantener instrucciones y contexto operativo en perímetros seguros, aislados de Internet o desconectados. La opción alojada de Red Hat continúa disponible para entornos conectados.

Imágenes selladas: integridad desde el arranque al tiempo de ejecución

RHEL 10.3 también ofrece disponibilidad general para las imágenes selladas en el modo de imagen. Utiliza las claves de arranque seguro del cliente para verificar firmware, gestor de arranque, kernel y sistema de archivos raíz, y mantiene el sistema en el estado firmado.

El sistema raíz es de solo lectura y el kernel rechaza contenido manipulado en el momento de leerlo, según Red Hat. El mecanismo busca demostrar que lo que se ejecuta coincide con lo implementado originalmente en flotas distribuidas.

Red Hat afirma que esta base verificada de antemano detecta modificaciones no autorizadas y simplifica el cumplimiento normativo en despliegues financieros, sanitarios y gubernamentales. La verificación de integridad se extiende así del arranque al tiempo de ejecución.

¿Qué herramientas y rutas de actualización incluyen RHEL 10.3 y 9.9?

Las versiones incorporan GCC 16, LLVM 22, Go 1.27, .NET 11, Node.js 26 LTS, PHP 8.4 y Rust 1.97. Los paneles de IA de grafana-pcp combinan telemetría de GPU, CPU y red para supervisar cargas de IA y aprendizaje automático.

Esto da a operaciones una vista consolidada de la infraestructura y contexto histórico para que el servidor MCP ayude a un asistente de IA durante la resolución de problemas. Red Hat también añade rutas Leapp validadas de RHEL 9.9 a 10.3 y de RHEL 8.10 a 9.9.

Esas rutas permiten actualizar sin reinstalar el sistema y facilitan migrar instalaciones existentes a las nuevas versiones. La vía de producción queda dividida: MCP e imágenes selladas son generales, pero la inferencia autogestionada sigue en vista previa.

¿A quién afecta y cómo se instala el servidor MCP?

La actualización se dirige a equipos de operaciones, administradores de sistemas y organizaciones con flotas distribuidas que necesitan diagnosticar incidencias, demostrar integridad y planificar migraciones. El servidor MCP se instala como RPM desde el repositorio de extensiones con goose y dnf.

Los requisitos prácticos se resumen en la disponibilidad de los paquetes, el método de instalación y las rutas de actualización:

Fecha de disponibilidad: Red Hat anunció RHEL 10.3 y 9.9 el 11 de noviembre de 2026.

Red Hat anunció RHEL 10.3 y 9.9 el 11 de noviembre de 2026. Instalación del servidor MCP: paquete RPM en el repositorio de extensiones de RHEL, instalable con goose y dnf.

paquete RPM en el repositorio de extensiones de RHEL, instalable con goose y dnf. Diagnósticos en producción: servidor MCP con disponibilidad general y acceso gobernado por controles predeterminados.

servidor MCP con disponibilidad general y acceso gobernado por controles predeterminados. Actualización: rutas Leapp compatibles de RHEL 9.9 a 10.3 y de RHEL 8.10 a 9.9, sin reinstalar el sistema.

La diferencia práctica está en que los diagnósticos MCP y las imágenes selladas ya se consideran listos para producción, mientras que la inferencia autogestionada del asistente de línea de comandos continúa en vista previa para desarrolladores. Las organizaciones en entornos desconectados o regulados tendrán que valorar esa limitación antes de adoptar el flujo completo de IA sobre RHEL 10.3.