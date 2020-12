Red Hat explica la transformación de CentOS

Karsten Wade, quien trabaja en Red Hat y se ha desempeñado en la junta directiva de CentOS desde sus inicios, trató de explicar las razones detrás de los cambios en el proyecto CentOS. En 2003, Red Hat dividió la distribución de Red Hat Linux en dos proyectos: el comercial Red Hat Enterprise Linux y el gratuito Fedora Linux, que se posicionaron como una distribución de rápido crecimiento con un ciclo de soporte corto, adecuado para probar nuevas tecnologías para futuras ramas de RHEL.

La capacidad de instalar Red Hat Linux de forma gratuita se perdió y, en respuesta a la necesidad de una distribución estable, actualizable de forma conservadora y mantenible a largo plazo, el proyecto CentOS fue creado por entusiastas. CentOS llenó el nicho de una distribución industrial gratuita que es totalmente compatible con RHEL, pero no resolvió el problema con la apertura del desarrollo RHEL. El cese del desarrollo de CentOS clásico a favor de CentOS Stream fue una especie de compromiso que nos permitió mover el proceso de desarrollo de RHEL a una vía abierta y brindar a los miembros de la comunidad de terceros la oportunidad de participar en el desarrollo de RHEL.

En lugar de reconstruir paquetes RHEL listos para usar, en cuya creación la comunidad anteriormente no podía influir de ninguna manera, CentOS se está transformando en un proyecto inicial para RHEL y actuará como la base para su desarrollo. Los terceros podrán controlar la preparación de paquetes para RHEL, proponer sus cambios e influir en las decisiones. Afirma que el nuevo CentOS podrá cubrir el 95% de los flujos de trabajo para los que se utilizó CentOS clásico, y para las aplicaciones restantes, Red Hat tiene la intención de proporcionar soluciones adicionales basadas en RHEL, como una extensión del programa Red Hat Enterprise Linux Developer , que define las áreas de uso gratuito de RHEL.

La transformación del proyecto principal de CentOS en lugar del desarrollo paralelo de una rama separada continuamente actualizada de CentOS Stream se explica por la renuencia a rociar fuerzas en dos frentes; según Red Hat, un intento de hacer dos cosas opuestas conducirá al hecho de que ambos se harán mal. Al centrarse en CentOS Stream, la empresa espera que el resultado sea una distribución coherente y fiable que satisfaga las necesidades de la comunidad.

Hasta ahora, la cadena de desarrollo se veía así: se tomó una instantánea de una de las versiones de Fedora como base para una nueva rama de RHEL, que se refinó y estabilizó a puerta cerrada, sin la capacidad de controlar el progreso y las decisiones del desarrollo. Sobre la base de paquetes listos para usar, se formó una versión de CentOS, totalmente compatible con RHEL. La nueva cadena implica la transferencia del proceso de desarrollo de RHEL a CentOS; basado en la instantánea de Fedora, con la participación de la comunidad, se formará la próxima versión significativa de CentOS Stream, después de lo cual RHEL se reconstruirá en base a CentOS Stream.

Desafortunadamente, el costo de transformar CentOS será la pérdida de la compatibilidad binaria total con RHEL, así como la inevitable disminución en el nivel de estabilidad e idoneidad para las implementaciones de producción. Los proyectos de Rocky Linux del creador de CentOS, Oracle Linux y Lenix de CloudLinux están tratando de llenar el nicho vacante. Los usuarios de CentOS que necesiten reconstrucciones completas de RHEL y cuyo nuevo CentOS no les permita resolver las tareas necesarias podrán migrar a estos proyectos.

Adicionalmente, podemos notar la publicación de una entrevista con Gregory Kurtzer, fundador del proyecto CentOS e iniciador de una nueva reconstrucción de Rocky Linux, así como entrevistas con Pablo Greco, mantenedor de compilaciones CentOS para arquitectura armhfp, y Ritch Bowen, responsable en Red Hat del enlace con la comunidad CentOS.

Según Pablo Greco, el proyecto CentOS está muerto y ya no existe, ya que CentOS Stream no es CentOS, sino solo una plataforma para desarrollar la próxima versión de RHEL. Pablo también señala que no es empleado de Red Hat, y aunque es el mantenedor de una de las variantes de CentOS, nadie discutió el plan para transformar CentOS antes del anuncio oficial.