Red Hat dice que hay mayor probabilidad que empresas elijan proveedores contribuyan a la comunidad open source

Red Hat dio a conocer hace poco un informe llamado «The State of Enterprise Open Source» en el cual da a conocer los resultados de las encuestas que se realizaron a un gran catálogo de líderes empresariales y en el cual básicamente da a conocer en el informe de este año que hay una gran probabilidad en que sea elegido un provedor que contribuya a la comunidad de código abierto.

En el informe de blog de Red Hat revela que el 82 % de los líderes empresariales tienen más probabilidades de elegir un proveedor open source y que de las principales razones son la flexibilidad, el acceso a los recursos de desarrollo y el costo.

“Cada año, encuestamos a una amplia gama de tomadores de decisiones de TI sobre el estado del código abierto empresarial. Por lo general, hay uno o dos resultados que realmente no esperábamos. Aquí hay algunos del informe The State of Enterprise Open Source 2022 de este año, para el cual encuestamos a casi 1,300 tomadores de decisiones de TI de medianas y grandes empresas en todo el mundo”, dijo Gordon Haff, gerente sénior de marketing de productos en RedHat.