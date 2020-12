Red Hat defiende la decisión sobre la muerte de CentOS

La semana pasada, el equipo de Red Hat anunció la muerte de CentOS, la distribución de Linux dedicada a servidores y estaciones de trabajo. En su declaración, el representante de Red Hat dijo “que durante el próximo año pasaran de CentOS a CentOS Stream, que viene justo antes de una nueva versión por RHEL.»

CentOS Stream continúara sirviendo como una rama ascendente (desarrollo) de Red Hat Enterprise Linux. La compañía agrega “que al final de CentOS Linux 8 (la reconstrucción de RHEL 8) su mejor opción será migrar a CentOS Stream 8, que es un pequeño delta de CentOS Linux 8, y tiene actualizaciones periódicas. como las versiones tradicionales de CentOS Linux.

Karsten Wade de Red Hat, Senior Community Architect y miembro de la junta de CentOS, defendió la decisión de eliminar CentOS a favor de CentOS Stream, diciendo que los dos proyectos eran «antitéticos» y Stream es un reemplazo satisfactorio en el mayoria de los casos.

CentOS Linux es posterior a Red Hat Enterprise Linux (RHEL), mientras que CentOS Stream, es ascendente, una versión de desarrollo tardía de lo que pronto entrará en RHEL (a menos que se descubran problemas ).

Todas las variantes de CentOS son gratuitas y CentOS Linux es comprensiblemente popular, ya que combina la estabilidad de RHEL con la disponibilidad gratuita. Por ejemplo, según las estadísticas de uso de Linux para los sitios web de W3Techs, CentOS tiene una participación del 18,5%, en comparación con el 1,5% de Red Hat.

Wade explicó la necesidad de CentOS Stream como una forma de facilitar la contribución de la comunidad a RHEL. También dijo que «como proyecto, intentar hacer dos cosas antitéticas al mismo tiempo significaría hacer las dos cosas mal», lo que implica que esa fue la razón del abandono de CentOS Linux.

Confirmó que la decisión fue motivada por Red Hat, que «se acercó al proyecto CentOS con su plan», pero dijo que «la junta directiva de CentOS se ha adherido».

Reconociendo que la ausencia de CentOS crea una brecha de disponibilidad, Wade declaró que estaba seguro de que Stream puede cubrir «el 95% (aproximadamente) de las cargas de trabajo de los usuarios actuales» y se refirió a un artículo de Stef Walter, Director de Ingeniería de Linux, que describía Stream como RHEL con un modelo de entrega continua, que dice: «El objetivo de la entrega continua es hacer que cada lanzamiento sea tan estable como el anterior».

Wade también dijo que Red Hat pondrá a disposición soluciones adicionales, lo que probablemente signifique licencias más asequibles para RHEL en ciertos escenarios.

“Durante las últimas semanas, he leído y escuchado las reacciones y respuestas de muchas personas a nuestras noticias sobre el futuro del proyecto CentOS. Veo mucha sorpresa y decepción, y también veo gente preocupada por el futuro y cómo los afectará, sus medios de vida y el ecosistema en general. Siento una fuerte sensación de traición por parte de la gente, lo entiendo.

“No estoy seguro de si la historia que voy a compartir aquí los ayudará o no, pero gracias por leerla y comprender lo que tengo que decir. Esta historia, creo, es necesaria para comprender dónde estamos hoy. A partir de ahí, estaré disponible en la lista de desarrolladores de CentOS y en Twitter si desea que le brinde más detalles sobre por qué creo que todo va a estar bien.

“He sido miembro de la junta directiva del proyecto CentOS desde sus inicios. También participé en la decisión consensuada que anunciamos recientemente sobre el cambio de dirección del proyecto. Me he preocupado por este espacio durante mucho tiempo, durante mis 19 años en Red Hat y antes de eso. He estado involucrado con el proyecto Fedora desde los primeros días, liderando el proyecto de documentación y sirviendo en el tablero de Fedora, entre otros roles. Lideré el equipo de Red Hat que acercó el proyecto CentOS a Red Hat en 2013/2014 y, como resultado de ese trabajo, obtuve un asiento en la junta de CentOS, donde estaba Enlace de Red Hat y Secretario de la Junta hasta la primavera de 2020 ”.