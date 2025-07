En octubre de 2024, Valve empezó a ofrecer al público general una herramienta para su cliente de Steam que permite grabar las partidas. No es una propuesta muy avanzada, pero sí puede servirnos si queremos compartir gameplays no demasiado serios. Puede venir bien, pero también muy mal si no hay espacio suficiente en el disco duro. Además, puede fallar y reservar un espacio para las capturas de vídeo, incluso si no hay nada guardado.

No debería, pero tampoco es raro. El sistema operativo puede, y en ocasiones lo hará, reservar un espacio que dependerá de cómo tengamos configurada la herramienta. Por ejemplo, en mi caso, que tengo configurado que guarde dos horas con la calidad máxima, al mirar en los parámetros de almacenamiento me solía poner que había reservados cerca de 10GB para las capturas de vídeo. No me duele demasiado, pues mi Steam Deck tiene 1TB, pero sí me toca un poco la moral no tener más control sobre este espacio.

Así puedes recuperar el almacenamiento de las capturas de vídeo

Si te está pasando como a mí, esos 10GGB no siempre se pueden recuperar desde el modo juego. En teoría sí se puede pulsar la tecla X encima de su apartado y debería eliminarlo, pero en mi caso no hacía nada. Como mencionaba, no duele tanto en una Steam Deck de 1TB, pero ¿os imagináis ese espacio reservado en una de 64GB? Claro está, no hay que configurar la máxima calidad en este escenario, pero no se puede descartar la posibilidad de descuidarse.

Para recuperar el espacio de las capturas de vídeo, debemos hacer lo siguiente, una de las tres opciones por orden:

Pulsamos la tecla Steam y luego vamos al apartado Multimedia. Seleccionamos el vídeo que queremos eliminar, pulsamos el botón de la hamburguesa, que es el de las tres líneas que hay encima de la botonera, y luego «Eliminar». Para comprobar si se ha eliminado el espacio, miraremos en Parámetros/Almacenamiento.

Si lo anterior no ha funcionado y se ha quedado el espacio «pillado», se puede probar en el apartado Almacenamiento de Parámetros, ponerse encima del espacio reservado y pulsar la X. A mí no me ha funcionado, pero no está de más probar esto antes de la tercera opción. La tercera opción tiene que usarse como último recurso. Es la que me funcionó a mí y parece ser totalmente segura, pero es mejor hacerlo antes con uno de los pasos anteriores. La tercera opción es ir a la ruta ~/.local/share/Steam/userdata/<tu_id>/gamerecordings/ (.local está oculta, con lo que hay que mostrar archivos ocultos en Dophin) y eliminar lo que hay dentro de la carpeta «Video».

Y eso sería todo. El espacio volverá a estar disponible. La tercera opción parece demasiado agresiva, pero la herramienta de capturas de vídeo de Steam volverá a crear todo lo necesario cuando se intente grabar otra vez. Comprobado.