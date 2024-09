Hace unas semanas, Microsoft presentaba novedades. Entre ellas, nuevos dispositivos centrados en la inteligencia artificial y una función que se diseño para asistir a sus usuarios. Recall funciona como una especia de secretaria, esa persona que conoce todo lo que hacemos — en el trabajo, claro — y que nos asiste con sea lo que sea que necesitemos porque lo sabe todo. No sé si es la mejor analogía, pero es la que usaremos en este artículo.

Lo malo de las personas secretarias es que pueden ser poco profesionales y contar los secretos. Si le hacen ingeniería social, tener a una persona así cerca puede ser un peligro, y lo mismo pasa con Recall: un hacker puede acceder a toda la información que almacena y es una pesadilla para la privacidad. Por ese motivo, Microsoft retrasó su lanzamiento, y ya sabemos que llegará en octubre.

Recall se podrá eliminar

Recall tenía que llegar en junio junto a los recién presentados PCs Copilot+, tomando capturas de la actividad del usuario. No se ha publicado información detallada sobre mejoras de seguridad para evitar los problemas de privacidad, pero sí han hecho un cambio importante. En el ejemplo de la secretaria, sería posible acabar con su colaboración.

Si no queremos que una persona que trabaje para nosotros nos falle y que algo se sepa, lo más sencillo de imaginar es su despido. Cuando Recall vuelva en octubre, lo hará junto a una manera de desinstalarla. Disponible en Windows 11 con versión 24h2 para PCs con procesador Copilot+, e implementada en KB5041865, los usuarios podrán desactivar Recall desde el menú de funciones opcionales presionando Ctrl + R y escribiendo «optionalfeatures» sin las comillas. Hasta ahora sólo era posible desactivar la función Recall sin eliminarla del sistema.

Microsoft dice que el mejorado Recall incluirá una experiencia más clara e introducirá medidas de seguridad mejoradas para asegurar que los datos almacenados localmente se cifren y sean sólo accesibles por usuarios autorizados. Además, el uso de la función será voluntario, con opción de entrada u opt-in como se conoce a esta práctica. Una explicación rápida nos diría que hay que activarla manualmente para que funcione.

Activarla o no activarla, esa es la cuestión

Las funciones se crean para mejorar las cosas, o de lo contrario no tendrían sentido. Cuando presentaron Recall hace semanas, fueron algunos especialistas en seguridad los que dieron la voz de alarma. Recall puede ser útil, pero yo me esperaría a que esos mismos especialistas confirmen que las medidas de seguridad son suficientes para proteger la privacidad de sus usuarios. En el momento sea segura, ¿quién no quieren un asistente para hacernos trabajar menos?