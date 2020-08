ReaR: una herramienta para copias de seguridad y recuperación

Si quieres hacer copias de seguridad y restablecer un servidor basado en GNU/Linux, entonces tienes a tu alcance gran cantidad de herramientas disponibles. Muchas de ellas son geniales, gratuitas y de código abierto, así como capaces de automatizar mucho el trabajo y facilitarle la vida al administrador de sistemas. Una de esas herramientas es ReaR (Relax-and-Recovery). No es nada nueva, pero creo que merece la pena conocerla, al igual que he mostrado otras tantas apps interesantes de las que no se habla tanto en otros medios…

Los backups son una actividad común en cualquier sistema, mucho más en servidores que manejan información bastante relevante. Y aunque se tenga redundancia de discos, en muchos casos se necesita este tipo de apps que te pueden ayudar en esta tarea. Con ReaR podrás usar una herramienta ad-hoc muy útil para estar tranquilo cuando se trata de hacer copias de respaldo y recuperación del sistema.

Descargar ReaR u obtener más información de esta herramienta en su web oficial

ReaR es una herramienta de administración de sistemas de código abierto para copiar y restablecer archivos cuando se producen desastres, tanto de servidores como de PCs del hogar. Se pueden crear imágenes ISO del arranque de un sistema o servidor GNU/Linux de una forma sencilla y segura, además de realizar su restauración cuando surge el problema.

Con ReaR podrás crear una imagen de arranque con el último estado de tu servidor o equipo de casa, con multitud de opciones para el administrador que le dan también flexibilidad a la hora de seleccionar los archivos para la copia de seguridad.

Su utilización es bastante sencilla con su interfaz basada en texto, y su instalación también se puede hacer de forma sencilla desde el código fuente o los repos de tu distro si se encuentra disponible (especialmente para RPM-based).