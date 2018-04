ReactOS añade compatibilidad con las aplicaciones de Windows 10 y Windows 8

A pesar de que cada vez son más los usuarios que disfrutan y utilizan escritorios alternativos a los que se asemejan con Windows; aún son muchos los usuarios que buscan similitud con Windows, bien por nostalgia, bien por comodidad o bien por desconocimiento.

En este campo es donde destaca la distribución ReactOS, una distribución que intenta no solo parecerse a Windows sino que los programas de Windows funcionen en como si fuera un verdadero sistema operativo de Microsoft.Así, la última versión de ReactOS ha añadido soporte a ciertas aplicaciones de Windows y compatibilidad con algunas librerías, dando un paso más hacia la “windowsificación“. ReactOS 0.4.8 es compatible con unidades NTFS, el sistema de archivos que utiliza Windows, por lo que no hay ningún problema con conectar unidades que están o funcionan con Windows. También se ha mejorado el proceso de notificaciones, asemejándolo a Windows 10 y, cómo siempre, sigue encontrándose en la parte inferior derecha de nuestro escritorio.

ReactOS nos permite conectar cualquier unidad de Windows sin ninguna librería o programa especial

Pero lo más novedoso es la compatibilidad con apps de Windows 10 y Windows 8, una compatibilidad que aún no existía y que desde esta versión permitirá que podamos instalar ciertas aplicaciones y apps típicas de Windows 10. Sino habéis utilizado ReactOS o no lo conocéis, no os asustéis pues estas novedades de ReactOS no tienen nada que ver con el crakeo sino con el Software Libre. ReactOS utiliza programas como Wine por defecto que hace que podamos instalar cualquier aplicación de Windows.

Pero a diferencia del resto de distribuciones, ReactOS se centra en pulir y mejorar esta virtualización para que funcione todo tipo de aplicaciones sin problema alguno para el usuario. Creo que ReactOS es interesante, pero si ya utilizaís una distribución Linux, mejor es probar y personalizar el programa Wine o PlayOnLinux, ambos en esencia ofrecen y son lo mismo.