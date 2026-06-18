El sector de la tecnología ponible acaba de dar un giro bastante interesante con la presentación oficial de las Raven Prism durante la última feria Augmented World Expo. No estamos ante un accesorio más para el móvil, sino ante lo que sus creadores denominan una computadora ambiental, un concepto que busca integrar la informática en nuestro día a día de una forma mucho más orgánica y menos intrusiva que las pantallas convencionales.

A diferencia de otras propuestas que hemos visto recientemente, este dispositivo destaca por correr una distribución de Linux propia llamada RavenOS. Esto supone un soplo de aire fresco para los entusiastas del software libre en Europa, ya que permite ejecutar aplicaciones nativas ARM64 directamente desde la patilla de las gafas, ofreciendo una libertad técnica que difícilmente encontraremos en ecosistemas cerrados de otras grandes corporaciones.

Hardware diseñado para la productividad y la autonomía

Entrando en los detalles más técnicos, estas gafas esconden un procesador ARM de cuatro núcleos y opciones que llegan hasta los 4 GB de memoria RAM. Lo que realmente llama la atención es su sistema de visualización, que utiliza una guía de ondas LCoS a todo color capaz de proyectar una imagen que equivale a un monitor de 16 pulgadas situado a una distancia cómoda de nuestro brazo, ideal para consultar información contextual mientras caminamos o trabajamos.

Uno de los puntos más innovadores que se han visto en el evento es el sistema Raven Wings. Se trata de una solución de baterías modulares intercambiables en caliente, lo que en la práctica significa que puedes quitar la fuente de energía y poner una nueva sin que el equipo se apague ni pierdas lo que estabas haciendo. Es una solución muy bien pensada para aquellos que necesitan que el dispositivo aguante jornadas maratonianas sin depender de un enchufe a mitad del día.

Control intuitivo y privacidad por bandera en las Raven Prism

Olvídate de tocar botones o deslizar dedos por la patilla de forma constante. Las Raven Prism se manejan principalmente mediante el movimiento de los ojos y la voz, gracias a un sistema de seguimiento ocular integrado directamente en el hardware. Esta interfaz permite navegar por menús o incluso picar código de forma privada y sin usar las manos, algo que puede sonar a ciencia ficción pero que ya es una realidad funcional en este prototipo avanzado.

La privacidad es otro de los pilares donde la compañía Raven Resonance ha querido sacar pecho, especialmente pensando en el estricto marco de protección de datos que valoramos tanto en territorio europeo. Todos los datos biométricos se procesan de forma local en el propio dispositivo, asegurando que nada salga hacia servidores externos. Además, han incluido detalles físicos muy de agradecer, como una tapa para la cámara y un led que se enciende cuando esta está operativa, evitando así cualquier tipo de suspicacia sobre grabaciones ocultas.

Aunque el despliegue comercial masivo se espera para finales de 2026, el interés que ha despertado entre los desarrolladores es notable. El hecho de contar con acceso SSH y ser una plataforma abierta la sitúa como una herramienta muy jugosa para creadores y profesionales que buscan personalizar su flujo de trabajo al máximo. Es, en esencia, un ordenador completo con todas las de la ley que simplemente ha decidido adoptar la forma de unas gafas para sernos más útil en movilidad.

Este nuevo dispositivo propone una ruptura con el modelo de gafas inteligentes tradicionales al apostar por un ecosistema abierto y una autonomía real de funcionamiento. Con su potente hardware capaz de gestionar tareas complejas y un diseño que prioriza la soberanía del usuario sobre sus propios datos, la propuesta de Raven Resonance se posiciona como una alternativa seria para quienes ven en la informática ambiental el siguiente paso lógico tras el smartphone.