Raspberry Pi Zero 2 W llega con mas potencia y mejoras de diseño

El Proyecto Raspberry Pi ha dado a conocer la próxima generación de la placa Raspberry Pi Zero 2 W, que combina dimensiones compactas con compatibilidad con Bluetooth y Wi-Fi y que está fabricado en el mismo factor de forma en miniatura (65 x 30 x 5 mm), es decir, aproximadamente la mitad del tamaño de una Raspberry Pi normal.

La diferencia clave entre el nuevo modelo Raspberry Pi Zero es la transición al uso del SoC Broadcom BCM2710A1, que se acerca al utilizado en las placas Raspberry Pi 3 (en la generación anterior de placas Zero, se suministró el SoC Broadcom BCM2835, como en la primera Raspberry Pi).

A diferencia de la Raspberry Pi 3, la frecuencia del procesador se ha reducido de 1,4 GHz a 1 GHz para reducir el consumo de energía. A juzgar por la prueba sysbench de múltiples subprocesos, la actualización del SoC permitió aumentar el rendimiento de la placa en 5 veces (el nuevo SoC usa una CPU Arm Cortex-A53 de 64 bits de cuatro núcleos en lugar de una ARM11 ARM1176JZF de un solo núcleo de 32 bits).

Como en la edición anterior, la Raspberry Pi Zero 2 W ofrece 512MB de RAM, un puerto Mini-HDMI, dos puertos Micro-USB (USB 2.0 con OTG y un puerto para fuente de alimentación), una ranura microSD, un GPIO de 40 pines conector (sin soldar), pines para video compuesto y cámara (CSI-2).

La placa está equipada con un chip inalámbrico compatible con Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz), Bluetooth 4.2 y Bluetooth Low Energy (BLE). Para la certificación FCC y la protección contra interferencias externas, el chip inalámbrico de la nueva placa está cubierto con una carcasa de metal.

La GPU integrada en el SoC es compatible con OpenGL ES 1.1 y 2.0, y proporciona herramientas para acelerar la decodificación de video en formatos H.264 y MPEG-4 con calidad 1080p30, así como la codificación en formato H.264, lo que amplía el rango de uso de la placa mediante varios dispositivos y sistemas multimedia para una casa inteligente.

Desafortunadamente, el tamaño de la RAM está limitado a 512 MB y no se puede aumentar debido a las limitaciones físicas del tamaño de la placa. Suministrar 1 GB de RAM requeriría el uso de un complicado diseño de múltiples capas, que los desarrolladores aún no están listos para implementar.

El principal problema en el diseño de la placa Raspberry Pi Zero 2 W fue la solución al problema de la ubicación de la memoria LPDDR2 SDRAM. En la primera generación de la placa, la memoria se colocó en una capa adicional por encima del chip SoC, implementada utilizando la tecnología PoP (package-on-package), pero en los nuevos chips Broadcom esta técnica no se pudo implementar debido al aumento Tamaño de SoC. Para resolver el problema, se desarrolló una versión especial del chip en cooperación con Broadcom, en la que la memoria se integró en el SoC.

Otro problema fue el aumento de la disipación de calor debido al uso de un procesador más potente. El problema se resolvió agregando capas gruesas de cobre a la placa para eliminar y disipar el calor del procesador. Debido a esto, el peso de la tabla aumentó notablemente, pero la técnica fue reconocida como exitosa y resultó ser suficiente para evitar el sobrecalentamiento al realizar una prueba de esfuerzo de tiempo ilimitado de álgebra lineal LINPACK a una temperatura ambiente de 20 grados.

De los dispositivos de la competencia, el más cercano es el Orange Pi zero Plus2 con medidas de 46x48mm medidas y costo de $ 35 con 512 MB de RAM y un chip Allwinner H3.

Hasta ahora, las ventas solo han comenzado en el Reino Unido, la Unión Europea, EE. UU., Canadá y Hong Kong; las entregas a otros países se abrirán cuando el módulo inalámbrico esté certificado. El costo de la Raspberry Pi Zero 2 W es de $ 15 (a modo de comparación, el costo de la placa Raspberry Pi Zero W es de $ 10 y la Raspberry Pi Zero es de $ 5, la producción de placas más baratas continuará).

Finalmente si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.