Raspberry Pi + Vulkan = Quake III a 100 FPS

Sí, el título parece algo alucinante, ya que jugar al videojuego a 100 FPS en un equipo de sobremesa básico es algo sorprendente, pero si además te digo que se puede conseguir en la Raspberry Pi es mucho más sorprendente ¿Verdad? Pues bien, eso es lo que ha conseguido un ingeniero de NVIDIA, con un nuevo «driver o controlador» Vulkan para esta SBC con la que ha conseguido correr el videojuego Quake III a esa velocidad de cuadros por segundo.

Es cierto que es un título de hace dos décadas, pero no deja de ser interesante. Se puede decir que por poco más de 30€ tienes un ordenador listo para conseguir esa hazaña, sin tener que gastar mucho más dinero en un PC gaming ni mucho menos. Esa es la nueva magia que se ha conseguido con ayuda de esta placa tan popular en la comunidad y con el ingenio de Martin Thomas, el desarrollador de NVIDIA que he citado anteriormente…

VkQuake3 running at 100+ FPS on a @Raspberry_Pi 3B+ using the new low level RPi-VK-Driver pic.twitter.com/UhhYgQrAEi

— Martin Thomas (@0martint) June 19, 2020