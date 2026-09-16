Raspberry Pi ha publicado la actualización de septiembre de Raspberry Pi OS, una nueva versión que llega con imágenes actualizadas y varias novedades para el escritorio. El cambio más visible es la incorporación de un nuevo dock con lanzador de aplicaciones y lista de tareas, aunque la compañía ha decidido mantener estas funciones como opciones voluntarias para no alterar la experiencia de quienes prefieren el escritorio tradicional.

La nueva versión continúa basada en Debian 13 Trixie y utiliza el kernel Linux 6.18. Está disponible tanto en 64 como en 32 bits, además de contar con imágenes Legacy basadas en Debian 12 Bookworm para los usuarios que necesiten mantener una plataforma anterior.

Un nuevo dock para el escritorio de Raspberry Pi OS

La principal novedad de esta actualización es un dock de iconos que puede sustituir a la barra de tareas tradicional o utilizarse junto a ella. Raspberry Pi ha añadido dos nuevos widgets diseñados especialmente para este formato: un lanzador gráfico de aplicaciones y una combinación de lanzador rápido y lista de tareas.

El nuevo lanzador muestra las aplicaciones instaladas mediante sus iconos y permite reorganizarlas mediante arrastrar y soltar. También incorpora un buscador para localizar rápidamente programas y ofrece la posibilidad de organizar las aplicaciones por categorías.

La lista de tareas, por su parte, permite mantener accesos directos a las aplicaciones utilizadas habitualmente y muestra cuántas ventanas tiene abiertas cada programa. Al pulsar sobre un icono se pueden recuperar sus ventanas y, mediante el menú contextual, acceder individualmente a ellas.

El usuario decide qué escritorio quiere

Raspberry Pi ha querido dejar claro que los nuevos elementos son completamente opcionales. La configuración tradicional sigue siendo la predeterminada, con la barra de tareas y el menú de aplicaciones de siempre.

Desde el Centro de Control se pueden seleccionar diferentes estilos predefinidos. El modo «Dock» utiliza el nuevo lanzador y la lista de tareas, mientras que «Taskbar / Dock» combina el nuevo dock con los elementos tradicionales de la barra de tareas. También se puede mantener el diseño clásico seleccionando el estilo «Taskbar».

El dock admite además diferentes configuraciones de posición, tamaño de los iconos y widgets. También se puede activar el ocultado automático, una función que hace que la barra desaparezca cuando no se está utilizando y vuelva a aparecer al acercar el cursor al borde de la pantalla.

Menos consumo de memoria en equipos modestos

La actualización introduce también una alternativa más eficiente para dibujar el fondo de escritorio. Hasta ahora esta tarea correspondía al gestor de archivos PCManFM, que además permite mostrar iconos directamente sobre el escritorio.

Quienes no necesitan esos iconos pueden desactivar el escritorio activo y utilizar swaybg para mostrar el fondo. Raspberry Pi recomienda especialmente esta configuración en dispositivos con menos de 2 GB de memoria, ya que permite reducir el consumo de recursos.

Al desactivar el escritorio activo, la función de montaje automático de unidades extraíbles pasa al complemento ejecter , que se encarga de detectar las unidades conectadas y mostrar una notificación.

Nuevas opciones de configuración en Raspberry Pi OS

El Centro de Control recibe además una nueva sección de atajos de teclado que permite consultar y modificar los accesos directos generales del sistema, así como crear otros nuevos.

También se añade un modo de reloj analógico para el widget de reloj, con posibilidades de personalización para la esfera y las agujas. Son cambios pequeños, pero forman parte de la intención de Raspberry Pi de ofrecer más posibilidades sin obligar a los usuarios tradicionales a cambiar su forma de trabajar.

Mejoras en las capturas de pantalla

La tecla Impr Pant también recibe un comportamiento nuevo. En lugar de limitarse a guardar una captura completa en la carpeta Pictures, ahora abre un diálogo desde el que se puede decidir si se quiere abrir la imagen con un editor o copiarla directamente al portapapeles.

Si se mantiene pulsada la tecla Alt al realizar la captura, el usuario puede seleccionar previamente una región de la pantalla. Además, es posible recordar la elección para evitar que el diálogo vuelva a aparecer en futuras capturas.

Debian Trixie y Linux 6.18

Las nuevas imágenes de septiembre mantienen la base de Debian 13 Trixie y llegan con Linux 6.18. La edición de 64 bits está disponible para Raspberry Pi 3B y posteriores, mientras que la versión de 32 bits mantiene compatibilidad con todos los modelos de Raspberry Pi.

También continúa disponible una rama Legacy basada en Debian 12 Bookworm y Linux 6.12 para los usuarios que prefieran mantener esa plataforma. Las distintas ediciones incluyen versiones normales, Full y Lite, esta última sin entorno de escritorio.

La actualización de Raspberry Pi OS de septiembre ya está disponible

La nueva versión de Raspberry Pi OS ya se puede descargar mediante Raspberry Pi Imager o desde la página oficial del sistema. Los usuarios que ya tengan una instalación compatible tampoco necesitan necesariamente realizar una instalación limpia: las nuevas funciones del escritorio pueden obtenerse mediante una actualización normal.

Después de actualizar, el diseño tradicional seguirá activo por defecto. Quienes quieran probar el nuevo dock pueden hacerlo desde el Centro de Control, seleccionando uno de los nuevos estilos disponibles.

Con esta actualización, Raspberry Pi moderniza progresivamente un escritorio que conserva buena parte de su filosofía original. La compañía mantiene la interfaz clásica como opción predeterminada, pero incorpora elementos más habituales en otros entornos Linux para quienes quieran una experiencia más flexible y actual.