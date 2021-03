Otro hijo que supera al padre. Bueno, estaría siendo tremendamente injusto si dijera eso, ya que el sistema operativo anteriormente conocido como Raspbian no se puede comparar con Debian, pero está basado en él y su última versión, Raspberry Pi OS 2021-03-04, empezó a usar la última versión LTS del kernel a principios de este mes. Y si mencioné «otro» es porque por lo menos habrá otro que también le superará en este sentido, ya que a mediados de abril lanzarán Ubuntu 21.04 con Linux 5.11 y Debian 11 se espera por el verano.

Esta es una noticia que se nos pasó, y en lo personal me he enterado por un artículo publicado en otro medio. El kernel que han incluido no es Linux 5.11 como lo hará Ubuntu, sino Linux 5.10, lanzado a finales de 2020 y el que en muchos foros, como Reddit, aseguran que usará Bullseye (aunque yo tengo dudas porque, de momento y si nadie da un paso al frente, sólo estará soportado hasta 2022). Un kernel actualizado suele traducirse en soporte mejorado, y la décima versión de la quinta serie mejora el soporte para el Raspberry Pi 400, el ordenador de la frambuesa que ahora lee bien el país del formato del teclado.

Novedades más destacadas de Raspberry Pi OS 2021-03-04

Linux 5.10.7.

Soporte para dispositivos NVMe a SD en la utilidad Card Copier.

La aplicación de software recomendado pasa a usar GTK 3.

Ahora carga el crypto driver aes-neon-bs en los modelos arm64 para acelerar OpenSSL.

Ajusta las opciones de orden de arranque en la utilidad raspi-config para mejorar la flexibilidad.

Thonny IDE 3.3.5.

Añadidos los idiomas armenio y japonés a varios paquetes.

Se ha eliminado la opción de composición de vídeo en la configuración.

Varias correcciones menores.

Los usuarios existentes pueden actualizar y aprovechar todo lo anterior actualizando desde el mismo sistema operativo. Para nuevas instalaciones, Raspberry Pi OS 2021-03-04 está disponible en este enlace. Se puede y está recomendado que se instale con Raspberry Pi Imager, ya que además de ser la herramienta oficial, su última versión también nos permite configurar el nombre de usuario y otros parámetros desde sus nuevos ajustes avanzados.