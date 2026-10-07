Raspberry Pi OS acaba de recibir su actualización de octubre de 2026, una nueva imagen publicada el 6 de octubre que actualiza la edición principal a Debian 13 «Trixie» y al kernel Linux 6.18. La Fundación Raspberry Pi mantiene además las variantes de 32 y 64 bits y una edición Legacy basada en Debian 12 «Bookworm».

Esta actualización llega con nuevas imágenes para Raspberry Pi OS, Raspberry Pi OS Full y Raspberry Pi OS Lite. Aunque Raspberry Pi no asigna en su página de descargas un número de versión convencional a esta edición, la fecha oficial de lanzamiento permite identificarla como la actualización de octubre de 2026.

Raspberry Pi OS pasa a Linux 6.18

La principal novedad de esta actualización es el salto al kernel Linux 6.18 en las imágenes actuales de Raspberry Pi OS. El cambio afecta tanto a las versiones de 64 bits como a las de 32 bits, mientras que la edición Legacy continúa utilizando Linux 6.12.

La versión de 64 bits de Raspberry Pi OS está disponible para Raspberry Pi 3B y posteriores, Raspberry Pi 400, Raspberry Pi 500, Raspberry Pi 500+, Compute Module 3 y posteriores y Raspberry Pi Zero 2 W. La edición de 32 bits mantiene compatibilidad con todos los modelos de Raspberry Pi.

Debian 13 Trixie es la nueva base

La edición principal de Raspberry Pi OS se basa ahora en Debian 13 «Trixie», la generación actual de Debian sobre la que Raspberry Pi está construyendo su sistema operativo.

La imagen estándar de 64 bits ocupa aproximadamente 1,3 GB para su descarga y requiere unos 6,4 GB de almacenamiento. La edición Full, que incluye aplicaciones adicionales, aumenta el tamaño de la descarga hasta unos 2 GB. Para equipos que no necesitan escritorio, Raspberry Pi OS Lite ocupa aproximadamente 525 MB.

Raspberry Pi OS Legacy sigue disponible

Raspberry Pi no abandona todavía la generación anterior. Junto a las nuevas imágenes basadas en Trixie, la compañía mantiene Raspberry Pi OS Legacy, basado en Debian 12 «Bookworm».

Esta edición utiliza Linux 6.12 y está disponible tanto en 64 como en 32 bits. Su existencia permite mantener una plataforma basada en Bookworm para usuarios que necesiten continuar utilizando la generación anterior del sistema por compatibilidad con determinados proyectos o configuraciones.

También se actualiza Raspberry Pi OS Lite

La actualización de octubre también llega a Raspberry Pi OS Lite, la edición sin entorno de escritorio pensada para servidores, sistemas integrados y proyectos en los que se quiere reducir al mínimo el consumo de recursos.

La nueva versión Lite de 64 bits está basada igualmente en Debian 13 y Linux 6.18, mientras que la edición Lite de 32 bits mantiene las mismas bases.

Una actualización importante para la nueva generación

Con esta actualización, Raspberry Pi consolida Debian 13 Trixie como la base de su sistema operativo principal y adopta Linux 6.18 en las imágenes actuales. La compañía mantiene al mismo tiempo las imágenes Legacy para quienes todavía necesitan Debian 12 y Linux 6.12.

Las nuevas imágenes ya están disponibles para descarga y también pueden instalarse mediante Raspberry Pi Imager, la herramienta oficial recomendada por Raspberry Pi para preparar tarjetas microSD y otros medios de instalación.