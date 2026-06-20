Raspberry Pi OS ha recibido una nueva actualización que introduce importantes mejoras para los usuarios de las populares placas de Raspberry Pi. El lanzamiento de junio de 2026 llega tras el de abril acompañado de una actualización del kernel Linux, mejoras en el entorno de escritorio y diversas correcciones destinadas a optimizar la experiencia general del sistema.

Aunque no se trata de una revisión revolucionaria, esta nueva versión continúa el trabajo de modernización que los desarrolladores vienen realizando durante los últimos años. El objetivo sigue siendo ofrecer un sistema operativo ligero, estable y adaptado tanto a proyectos educativos como a usos domésticos, servidores y dispositivos embebidos.

Raspberry Pi OS se pasa a la última LTS de Linux

La principal novedad de esta actualización es la incorporación del kernel Linux 6.18 LTS. Gracias a esta nueva versión del núcleo, el sistema operativo oficial para placas de la frambuesa mejora la compatibilidad con hardware reciente, incorpora correcciones de seguridad y recibe optimizaciones que pueden beneficiar tanto al rendimiento como a la estabilidad del sistema.

Los usuarios de Raspberry Pi también encontrarán mejoras en distintos componentes del escritorio. Los desarrolladores han realizado ajustes en herramientas incluidas por defecto y han corregido diversos errores detectados en versiones anteriores. Estas mejoras buscan ofrecer una experiencia más consistente tanto en las placas más recientes como en modelos anteriores que siguen recibiendo soporte.

Otro aspecto destacado del lanzamiento es la actualización de varios paquetes fundamentales del sistema. Como suele ocurrir en cada nueva versión de Raspberry Pi OS, numerosas aplicaciones y bibliotecas reciben versiones más recientes para mejorar la compatibilidad, corregir fallos y reforzar la seguridad general de la plataforma.

La actualización también incluye mejoras específicas relacionadas con la gestión del hardware. Raspberry Pi OS continúa optimizando aspectos como el soporte para dispositivos USB, redes inalámbricas, gráficos y periféricos externos. Estas modificaciones permiten aprovechar mejor las capacidades de las placas más modernas de la familia Raspberry Pi.

Otras mejoras

Además, los responsables del proyecto mantienen su apuesta por ofrecer una experiencia accesible para usuarios de todos los niveles. El sistema sigue conservando herramientas gráficas sencillas para configurar el dispositivo, instalar aplicaciones y gestionar las funciones más habituales sin necesidad de recurrir constantemente a la línea de comandos.

Raspberry Pi OS continúa siendo la distribución de referencia para el ecosistema Raspberry Pi gracias a su integración directa con el hardware desarrollado por la fundación. Esta estrecha relación permite que muchas novedades lleguen primero a este sistema operativo antes de extenderse a otras distribuciones compatibles.

Con la llegada del kernel Linux 6.18 LTS y el resto de mejoras incluidas en la actualización de junio de 2026, RPiOS refuerza su posición como una de las opciones más completas para sacar partido a las placas Raspberry Pi, tanto en proyectos personales como en entornos educativos y profesionales.