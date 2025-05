Raspberry Pi, la compañía popular por fabricar y vender hardware con buena calidad precio, con su placa simple a la cabeza, ha anunciado hoy el lanzamiento de Raspberry Pi OS 2025-05-07. Esta versión no es una totalmente nueva, y sigue basada en Debian 12, pero se espera que sea la última. Si no pasa nada que les obligue a lanzar una actualización de urgencia, lo que no es habitual, la siguiente ya debería estar basada en Debian 13.

Debian lanza una versión estable cada dos años. Bookworm llegó a mediados de 2023, y Trixie (13) lo hará a mediados de este 2025. Poco después, en un plazo que depende de muchos factores — la versión basada en Debian 12 llegó muy pronto porque lanzaron la Raspberry Pi 5 –, lanzarán la primera iteración de Raspberry Pi OS basada en Debian 13.

Algunas novedades de esta versión de Raspberry Pi OS

Nueva versión de la pantalla de bloqueo. Entre otras cosas, ahora se puede bloquear la pantalla con el atajo Ctrl + Alt + L, o desde el menú de apagado.

Opciones de inicio de sesión automático.

Nueva aplicación de impresoras. Hasta el momento usaban una app de Python con una interfaz no muy cuidada, pero de ahora en adelante habrá una que se ha obtenido del complemento de GNOME, lo que han convertido en una aplicación suelta.

Mejoras en la gestión de pantallas táctiles. Aunque Raspberri Pi OS está diseñado principalmente para su uso en sistema de escritorio, también se puede usar en tablets si se adquiere el hardware necesario. En esta versión se han mejorado los toques en pantalla.

Entre el resto de cambios, ahora se usa la versión 0.8.1 del labwc del gestor de ventanas Wayland y el teclado virtual Squeekboard para pantallas táctiles ha sido modificado para permitir a los usuarios con configuraciones con múltiples monitores elegir la pantalla en la que se muestra.

Cabe destacar que el Chromium instalado por defecto ha pasado a usar uBlock Origin Lite en detrimento del uBlock Origin más versátil.

Los usuarios interesados pueden obtener una imagen de la última versión de Raspberry Pi OS desde su página web oficial o instalar el sistema usando Raspberry Pi Imager.