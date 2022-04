Raspberry Pi OS empieza a experimentar con Wayland

Hace ahora un poco más de dos meses, la compañía que hay detrás de la placa simple más popular hizo un lanzamiento importante: una versión de 64bit de su sistema operativo. Hasta ese momento, Raspberry Pi OS era de 32bit, y la versión de 64bit estaba en fase de pruebas, pero ahora hay dos versiones. La oficial es la de 64bits, pero siguen manteniendo la de 32bit como «Legacy». La última versión del sistema operativo está basada en Debian 11 Bullseye, pero hay cosas que son diferentes.

Está claro, que un sistema operativo se base en otro no quiere decir que se parezcan demasiado, y si no que se lo pregunten a Ubuntu, o a Linux Mint. La base es la base, pero una distribución «hija» puede hacer los cambios que crean convenientes. Por ejemplo, la última actualización de Raspberry Pi OS usa Linux 5.15 LTS, mientras que Bullseye se quedó en Linux 5.10, en parte porque 5.15 no se había lanzado cuando llegó el caballo de trapo de Toy Story.

Raspberry Pi OS ya usa Linux 5.15

Tal y como leemos en la nota publicada ayer, en esta actualización de Raspberry Pi OS se han incluido cambios como:

Linux 5.15.

Nuevo asistente de configuración. Ahora, si no se crea un usuario no se podrá entrar al escritorio, entre otros cambios. Aún así, Raspberry Pi Imager permite crear imágenes sin usuario.

Mejoras en las conexiones Bluetooth.

Se ha empezado a experimentar con Wayland, y la intención es abandonar X Window (X11).

Algunos de ustedes habrán oído hablar de Wayland, una propuesta de sustitución del sistema X Window que ha sustentado la mayoría de los entornos de escritorio Unix desde hace varias décadas. Wayland tiene varias ventajas sobre X, en particular la seguridad y el rendimiento, pero sigue siendo una tecnología bastante nueva y, por lo tanto, todavía está en desarrollo. Un par de distribuciones de Linux se ejecutan ahora sobre Wayland, pero aún no se ha adoptado de forma generalizada; dicho esto, parece que Wayland va a ser el futuro del Linux de escritorio.

Los usuarios que quieran pasar a Wayland, deben abrir un terminal y escribir lo siguiente:

Terminal sudo raspi-config echo $XDG_SESSION_TYPE

Después del primer comando, en las opciones avanzadas, sólo hay que elegir Wayland, activarlo y reiniciar. Con el segundo comando se puede comprobar que, efectivamente, pone «wayland».

Para los usuarios existentes que quieran aplicar todas las actualizaciones de la nueva versión de Raspberry Pi OS, basta con abrir un terminal y escribir:

Terminal sudo apt update sudo apt full-upgrade

Y para probar Wayland,

Terminal sudo apt install rpi-wayland

Para nuevas instalaciones, las imágenes se pueden descargar desde su página web oficial o directamente desde Raspberry Pi Imager.