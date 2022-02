Raspberry Pi OS de 64 bits ya disponible en forma de versión estable

El año pasado terminó con bastante movimiento en la compañía de la frambuesa. En noviembre lanzaron la versión de Raspberry Pi OS basada en Debian 11, y más tarde anunciaron que seguirían con el soporte de la versión anterior, es decir, habría versión «normal» y una «legacy». Pero hacía tiempo que algunos usuarios esperábamos algo más: una versión de 64bits. Estuvo años en fase beta, pero hoy han anunciado su disponibilidad general.

La compañía famosa por fabricar la placa simple más famosa del mercado llevaba trabajando en esto desde 2016, más concretamente en la arquitectura ARMv8 que abarca la arquitectura AArch64 y se asocia al set de instrucciones A64. Desde aquel momento se podía usar un sistema operativo de 64bits en la Raspberry Pi, pero el sistema principal y en el único que ofrecían plenas garantías era el entonces Raspbian de 64 bits.

Raspberry Pi de 64 bits: una cuestión de compatibilidad

Pero nos hemos dado cuenta de que hay razones para elegir un sistema operativo de 64 bits en lugar de uno de 32 bits. La compatibilidad es una preocupación clave: muchas aplicaciones de código cerrado sólo están disponibles para arm64, y las de código abierto no están totalmente optimizadas para el puerto armhf. Además, hay algunas ventajas de rendimiento intrínsecas al conjunto de instrucciones A64: hoy en día, son más visibles en los benchmarks, pero se supone que en el futuro se traducirán en el rendimiento de las aplicaciones en el mundo real.

Como podéis leer en el texto anterior, uno de los motivos de este movimiento es la compatibilidad, ya que muchas aplicaciones de código cerrado están sólo disponibles para arm64. Además, hace tiempo que está disponible la RPI de 8GB, y la versión de 32bits sólo permite aprovechar 4GB.

Si alguien decide eliminar su sistema operativo para instalar esta nueva versión, la compañía avisa de que libwidevinecdm0, lo que hace que se pueda reproducir contenido protegido desde el navegador Chromium que viene instalado por defecto, no está disponible para la versión de 64bits. Para solucionarlo, habría que escribir dos comandos

sudo apt install chromium-browser:armhf libwidevinecdm0

sudo apt install chromium-browser:arm64 libwidevinecdm0-

Ya disponible

Teniendo en cuenta cómo están las cosas y el uso que le solemos dar a la Raspberry Pi, yo recomendaría no dar el salto, o no aún. Con el paso del tiempo, todo esto estará funcionando tras la instalación de cero, y yo no actualizaré a no ser que me falle algo. Dicho sea de paso, yo tengo instalado TwisterOS, lo que es Raspberry Pi OS con algunos añadidos interesantes, y ya actualizaré cuando ellos lo digan. Ahora mismo tienen que estar emocionados, ya que no querían lanzar dos versiones (32 y 64) porque su equipo de desarrolladores no es tan grande como para mantener las dos opciones. Desde hoy empezarán a trabajar en ello, pero aún no sabemos cuándo habrá versión de 64bits de TwisterOS. Lo que sí sabemos es que Raspberry Pi OS de 64bits ya es una realidad, y quien quiera puede instalarlo en una versión estable.