A todos nuestros lectores les encanta Microsoft, ¿verdad? Bueno, a lo mejor a la mayoría os gusta estar lejos de las grandes tecnológicas y de todo aquello que sea privativo. Esto es desde hace poco algo más difícil en Raspberry Pi OS, el sistema operativo de la compañía de la frambuesa para sus placas que ha hecho un cambio que no está gustando especialmente a la comunidad. Y ese cambio se ha incluido sin avisar y por defecto, incluso en las instalaciones existentes.

Yo, que prefiero usar Manjaro ARM en mi Raspberry Pi y que he huido del sistema oficial por no gustarme nada y por liármela un par de veces, me he enterado de esta noticia por un artículo publicado en Hot Hardware. Allí explican que Raspbian ha estado disponible desde 2015 2012 y que la comunidad no se había quejado mucho, hasta ahora, cuando una actualización reciente de Raspberry Pi OS ha instalado un repositorio APT de Microsoft en todos los dispositivos que usen el sistema operativo.

Raspberry Pi OS ha añadido un repo de Microsoft sin pedir permiso

Lo que menos está gustando es que el repositorio se añade automáticamente y sin que se le dé permiso. El motivo es un respaldo para el IDE de Microsoft (Integrated Development Environment) y Visual Studio Code (VSCode), lo que en un principio no está mal. Lo peor es que se instala incluso en las imágenes sin interfaz de usuario, y esto lleva a que cada vez que se usa el comando «apt update», el sistema hace ping a Microsoft.

El usuario fortysix_n_2 explica que:

Al tener este repositorio, cada vez que se actualiza una instalación de Raspberry Pi OS, se hará ping a un servidor de Microsoft. Microsoft sabrá que estás usando Raspberry Pi OS / probable propietario de Raspberry Pi y tu dirección IP. Muchas personas intentan reducir el espacio tanto como sea posible, por lo que estos son tres puntos de datos adicionales que Microsoft puede usar para crear un perfil sobre usted.

Microsoft podría monitorizar a los usuarios

Según el usuario de Reddit, Microsoft podría identificar a las personas como usuarios de Raspberry Pi OS cuando se acceden a ciertos servicios como Bing o GitHub, ambos propiedad de Microsoft, con el objetivo de crear un perfil para mostrar publicidad personalizada. Básicamente, esta es una de las prácticas contra las que quieren luchar Apple con las últimas versiones de iOS/iPadOS o Mozilla, quien incluye herramientas como su ETP (Protección de seguimiento mejorada) o una función en Firefox 85 que separa los ajustes y opciones por páginas web.

Que añada el repositorio puede tener sentido para los usuarios de VSCode, pero eso es algo que no usamos todos. Y que cada vez que se actualicen los repositorios, nuestro equipo «llame a Microsoft», no es es el mejor negocio del mundo. Tanto es así que algunos usuarios han decidido abandonar Raspberry Pi OS, y no es para menos.