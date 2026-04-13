Raspberry Pi OS 2026-04-13 ya está disponible e introduce un cambio importante en su enfoque de seguridad que rompe con una de las características más cómodas (y también más debatidas) del sistema. La popular distribución basada en Debian ahora apuesta por reforzar la protección del usuario, incluso a costa de sacrificar cierta facilidad de uso en tareas administrativas.

Esta nueva versión, publicada el lunes, incorpora mejoras generales en el sistema y en el centro de control, pero destaca especialmente por un ajuste clave en la gestión de privilegios. La decisión responde al aumento de amenazas de ciberseguridad y a la necesidad de evitar accesos indebidos en sistemas que, muchas veces, se utilizan en entornos educativos, domésticos o incluso profesionales.

Raspberry Pi OS 2026-04-13 refuerza la seguridad al eliminar el sudo sin contraseña

El cambio más relevante de Raspberry Pi OS 2026-04-13 es que el uso de sudo sin contraseña queda desactivado por defecto en nuevas instalaciones. Esto significa que, a partir de ahora, los usuarios deberán introducir su contraseña cada vez que ejecuten comandos con privilegios de administrador, una medida que busca impedir accesos no autorizados si alguien obtiene acceso físico o remoto al dispositivo.

Hasta ahora, Raspberry Pi OS permitía ejecutar comandos administrativos sin necesidad de autenticación adicional, lo que facilitaba mucho el uso diario, especialmente para principiantes. Sin embargo, este enfoque también abría la puerta a posibles abusos, ya que cualquier usuario con acceso al sistema podía ejecutar acciones críticas sin restricciones.

Con este cambio, el sistema se alinea más con otras distribuciones Linux, donde introducir la contraseña al usar sudo es una práctica estándar. Además, tras introducirla una vez, no será necesario repetirla durante un breve periodo, lo que mantiene cierto equilibrio entre seguridad y comodidad.

Para quienes prefieran el comportamiento anterior, los desarrolladores han añadido una opción que permite reactivar el modo sin contraseña desde el centro de control o mediante herramientas como raspi-config. Esto demuestra que, aunque la prioridad ahora es la seguridad, todavía se ofrece flexibilidad para distintos perfiles de usuario.

En conjunto, Raspberry Pi OS 2026-04-13 no solo introduce mejoras visuales y funcionales, sino que marca un paso importante hacia sistemas más seguros por defecto, algo cada vez más necesario en un contexto donde los dispositivos conectados están constantemente expuestos a riesgos.