Muy poco después de la anterior, la versión 2025-12-04 de Raspberry Pi OS llega con mejoras centradas en la usabilidad, la estabilidad y el soporte a periféricos externos, especialmente discos duros (HDD) y unidades NVMe conectadas por USB. Con estos cambios, sacar de forma segura un disco externo en una Raspberry Pi es ahora tan sencillo y seguro como en sistemas de escritorio convencionales. Además, se corrigen varios errores y se afinan detalles del entorno gráfico y del gestor de ventanas.

Esta actualización supone un gran avance para usuarios de Raspberry Pi que usan unidades externas, ya sea para almacenamiento extra, backups o como parte de proyectos de servidor doméstico. Acompaña mejoras en accesos rápidos, estabilidad del sistema y compatibilidad con hardware moderno.

Raspberry Pi OS 2025-12-04 introduce funcion “eject” segura para unidades USB

La novedad más destacable es que Raspberry Pi OS ahora permite expulsar de forma segura discos duros (HDD) y unidades NVMe conectadas vía USB. Esto reduce el riesgo de corrupción de datos al desconectar unidades externas.

Se añade un nuevo acceso directo de teclado (Alt+F2) para abrir el diálogo “Ejecutar” en la sesión Wayland basada en Labwc, ideal para quienes prefieren un flujo de trabajo rápido por teclado. Además, el panel de configuración “Pantallas” ha dejado de generar automáticamente un archivo de configuración kanshi al iniciarse, evitando así sobreescrituras innecesarias.

Corrección de varios fallos y mejoras de estabilidad en Raspberry Pi OS 2025-12-04

Esta versión corrige varios cuelgues y errores informados por usuarios, entre ellos:

Bloqueos al usar unidades montadas o la papelera en la vista “Lugares”.

Problemas al descargar el complemento del monitor del sistema (System Monitor plugin).

Fallos al desconectar dispositivos de audio con alimentación eléctrica.

Error al alternar al modo texto (TTY) desde el gestor de archivos.

Corrección en la presentación del icono del plugin Bluetooth en dispositivos sin hardware Bluetooth.

Base estable y compatibilidad mantenida

El sistema sigue usando el kernel Linux 6.12 (versión 6.12.47) junto con el firmware habitual de Raspberry Pi Foundation, garantizando compatibilidad con la gama completa de modelos de Raspberry Pi, tanto de 32-bit como 64-bit ARM.

¿Para quién está pensada esta actualización?

Esta versión es especialmente interesante para usuarios de Raspberry Pi que utilizan discos externos: ya sea para almacenamiento adicional, backups, multimedia, servidores personales o proyectos de NAS doméstico. También para quienes usan la interfaz gráfica con Wayland y buscan un entorno más estable y completo con soporte moderno para hardware y productividad. Si usas SSH o línea de comandos, la mejora del “eject seguro” para unidades USB añade un plus de seguridad importante.

Descarga e instalación

Raspberry Pi OS 2025-12-04 ya está disponible para su descarga desde el sitio oficial. Los usuarios existentes pueden actualizar simplemente ejecutando:

sudo apt update && sudo apt full-upgrade

y reiniciar para disfrutar de las nuevas funciones.