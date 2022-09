Hay una nueva versión del sistema operativo oficial para la Raspberry Pi. Lo que han anunciado hoy es Raspberry Pi OS 2022-09-06, y por la numeración se supone que está preparada desde ayer martes día 6, pero lo importante es que ya se puede usar. Ha llegado en su mayoría para corregir errores, pero también han introducido una serie de novedades que mejorarán la experiencia de usuario para los que no quieran experimentar y usar el sistema operativo que ofrece la compañía que fabrica las placas.

A principios de este año adelantaron que habían empezado a trabajar con Wayland, pero la nota de este lanzamiento no hace mención alguna a este protocolo. De hecho, y para confirmarlo, he buscado la palabra con Ctrl + F, pero no, nada. Sí han mencionado las nuevas funciones que no son para corregir bugs, y lo primero en aparecer en escena ha sido que el menú Whisker ahora permite buscar escribiendo en una caja especialmente diseñada para ello.

Novedades más destacadas de Raspberry Pi OS 2022-09-06

Se ha modificado el plugin del menú principal en la barra de tareas para permitir búsquedas de texto. Ahora, al hacer clic en la frambuesa o presionar el botón META se abrirá el menú, y desde ahí se podrá escribir para encontrar la aplicación que estamos buscando. Conforme se va escribiendo van apareciendo las coincidencias, más o menos como aparecen en otras muchas opciones disponibles en Linux.

Nuevo control de entrada de audio. Antes, el icono de volumen de la barra de tareas se podía usar para elegir entrada y salida de audio. A partir de ahora hay dos iconos, uno para la entrada y otro para la salida. Si se conecta un dispositivo de audio, aparecerá un micrófono desde donde se podrán configurar algunos parámetros.

Picamera2 está disponible.

Nuevos atajos del teclado, como Ctrl+Alt+B para abrir el menú de Bluetooth o Ctrl+Alt+W para abrir el del WiFi.

Soporte para NetworkManager, en parte porque añade muchas funciones extra que pueden ser útiles. El cambio se debe hacer manualmente abriendo un terminal, escribiendo sudo raspi-config e ir a la opción 6, opciones avanzadas, AA, Network Config y elegir la opción 2, NetworkMAnager. Cuando lo pida, reiniciamos.

Para las instalaciones existentes, todo esto se obtiene actualizando el sistema operativo. El paquete network-manager hay que instalarlo manualmente. Para nuevas instalaciones, las nuevas imágenes están disponibles en este enlace.