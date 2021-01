Raspberry Pi OS 2021-01-11 elimina Flash y añade estas otras mejoras

En lo personal, no es una de las noticias relacionadas a la placa de la frambuesa que más me emocionen, pero no deja de tener cierta importancia. Es importante porque estamos hablando del sistema operativo que desarrolla la compañía para sus placas simples, el que debería funcionar mejor que el resto, pero no soy un gran fan ni de su escritorio ni de que esté basado en Debian, lo que le hace recibir las novedades con menor velocidad y frecuencia. En cualquier caso, desde hace unos días ya tenemos disponible Raspberry Pi OS 2021-01-11.

En algún momento tendremos que dejar de mirar al pasado y dejar de mencionar el nombre de Raspbian cuando hablemos de este sistema operativo, pero no sé si ese momento ha llegado aún. Y es que Raspberry Pi OS tenía otro nombre hace unos meses, hasta que la compañía decidió rebautizarlo. Raspberry Pi OS 2021-01-11 es la primera actualización de 2021, y una de las novedades más destacadas es obligada: se han deshecho de Flash Player, software cuyo desarrollo ha sido abandonado por Adobe.

Novedades más destacadas de Raspberry Pi OS 2021-01-11

Esta versión que sucede a la lanzada en diciembre incluye estos cambios:

Linux 5.4.83.

Soporte para impresoras Epson.

Chromium 86.0.4240.197, con soporte para el lector de pantalla.

Los mensajes de un monitor USB ahora desaparecen a los 5s.

Actualizados idiomas como el italiano, noruego y eslovaco.

Abandono del soporte para Flash Player. Scratch 2 IDE tampoco se soporta, ya que dependía de Flash.

Se han solucionado varios fallos para hacer que Pulse Audio funcione en estéreo.

Se han corregido artefactos visuales en la vista 3D de Google Maps en Chromium.

Corregidos los problemas de reproducción de vídeo.

Se ha mejorado la configuración de las contraseñas en el asistente de inicio al cambiar el idioma.

Corregido el monitor de batería.

Corregido un fallo al reproducir vídeo con VLC.

Los usuarios interesados ya pueden descargar Raspberry Pi OS 2021-01-11 desde este enlace.