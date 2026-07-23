Raspberry Pi ha ampliado su catálogo de pantallas oficiales con el lanzamiento de la nueva Touch Display 2 de 10 pulgadas. Este nuevo modelo está orientado a proyectos interactivos, paneles de información, sistemas domóticos y terminales táctiles, ofreciendo una superficie mucho mayor que las versiones de 5 y 7 pulgadas sin renunciar a la integración directa con el ecosistema Raspberry Pi.

La nueva pantalla mantiene la filosofía «plug and play» de la familia Touch Display 2, utilizando una conexión DSI para el vídeo y alimentación desde los pines GPIO. Sin embargo, debido a su mayor resolución, únicamente es compatible con Raspberry Pi 5 y los módulos Compute Module con una placa de E/S adecuada.

Raspberry Pi estrena una pantalla táctil oficial de 10 pulgadas

La Touch Display 2 de 10,1 pulgadas ofrece una resolución de 1200 × 1920 píxeles en formato vertical, un importante salto respecto a los modelos anteriores. El panel IPS proporciona ángulos de visión de hasta 85 grados, brillo de 400 cd/m² y compatibilidad con hasta diez puntos táctiles simultáneos, lo que mejora la experiencia en aplicaciones interactivas y de control.

La pantalla está diseñada para integrarse fácilmente con Raspberry Pi 5. Solo es necesario conectar el cable DSI y el cable de alimentación incluido, pudiendo fijar la placa directamente en la parte trasera mediante los tornillos suministrados. El sistema operativo Raspberry Pi OS reconoce automáticamente el panel, incluyendo soporte para gestos multitáctiles y teclado virtual.

La compatibilidad exclusiva con Raspberry Pi 5 se debe a que el nuevo panel utiliza las cuatro líneas del conector DSI para manejar su mayor resolución. Los modelos anteriores de Raspberry Pi no disponen del ancho de banda necesario para controlar esta pantalla, por lo que quedan fuera de la lista de dispositivos compatibles. Además, en algunos equipos puede ser necesario actualizar el firmware EEPROM a una versión reciente para garantizar su correcto funcionamiento.

Con un precio oficial de 80 dólares, la nueva Touch Display 2 de 10 pulgadas se sitúa como la pantalla táctil más grande comercializada hasta la fecha por Raspberry Pi. La compañía la orienta especialmente a proyectos como paneles de control, sistemas de entretenimiento, quioscos interactivos y aplicaciones industriales, donde el espacio adicional facilita la visualización y la interacción con la interfaz.