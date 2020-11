Raspberry Pi 400: un ordenador de sobremesa que cabe en un teclado

He de reconocer que, al ver este producto y su precio, me he sorprendido mucho. La placa Raspberry Pi se puede usar para muchos proyectos de electrónica, entre los que tenemos algunos de robótica. La placa se puede comprar por separado o junto a algún kit que incluya también cables (alimentación y HDMI), la tarjeta o alguna caja, pero la nueva propuesta de la compañía va un poco más allá: el Raspberry Pi 400 es un ordenador de escritorio, siempre y cuando tengamos en cuenta sus limitaciones.

Y es que la compañía es consciente de que muchos compramos una de sus placas para usarlas como un ordenador un poco más limitado, y cada vez son más los sistemas operativos que tiene disponibles. El oficial es Raspberry Pi OS, pero también hay muchos otros (como estos) a los que recientemente se les ha unido Ubuntu 20.10 Groovy Gorilla y pronto lo hará Fedora 34 en versión KDE. Es más que probable que esto es lo que haya hecho que la compañía de la frambuesa se haya decidido a lanzar este ordenador, que en realidad es una Raspberry Pi 4 rediseñada y recolocada dentro de un teclado.

Raspberry Pi 400: la placa de 4GB y un teclado por 75€

Y si he dicho que este lanzamiento me ha sorprendido ha sido por su precio, aunque ha dejado de sorprenderme cuando he empezado a analizar su coste. Mirando en una de las tiendas que lo ofrecen en España, tenemos que tiene un precio de 74.95€, por lo que ¿merece la pena? Bueno, creo que esto es opinable y depende de lo que busquemos: si queremos usar la Raspberry Pi como ordenador, creo que sí merece la pena por dos motivos: el teclado ya viene incluido, y además aseguran que el diseño permite que el aire circule mejor por su interior, por lo que no necesitaremos comprar una caja y pegarle los disipadores para no tener problemas de sobrecalentamiento.

El Raspberry Pi 400 también está disponible como parte de un kit, pero no en países como España . El kit tiene un precio de poco más de 100€ e incluye:

Raspberry Pi 400.

Fuente de alimentación Raspberry Pi USB-C.

Ratón Raspberry Pi.

1M Cable HDMI.

Tarjeta 16GB micro-SD.

Guía para principiantes de Raspberry Pi en castellano.

En los 25€ extra, estaremos comprando una tarjeta microSD de 16GB, la fuente de alimentación oficial, que es cara, un ratón y un cable HDMI, y todo con los colores oficiales. Yo no me lo voy a comprar, porque ya tengo todo lo necesario, pero creo que sí habría comprado este kit si hubiera salido hace más de un año. ¿Qué te parece el Raspberry Pi 400?