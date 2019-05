Personalmente, no termino de entender como Google no lanza una versión oficial de Android para ordenadores. Sí podemos usar su sistema operativo móvil en PCs, pero son otros desarrolladores quienes lo “portan”. Ese es el caso de RaspAnd Pie, la versión para Raspberry Pi 3 que desarrolla Arne Exton, quien ha lanzado una nueva versión que llega con muchas novedades interesantes, empezando por incluir una tienda de aplicaciones alternativa que se llama Yalp Store.

¿Qué es Yalp Store? Del mismo modo que Google no soporta versiones de Android de escritorio, tampoco permite que estas versiones usen su tienda de aplicaciones de manera oficial. Yalp Store es una tienda de aplicaciones que consigue las apps de la misma Google Play, algo así como podemos hacer nosotros usando páginas webs de terceros, pero automatizado. Tanto Yalp como los métodos manuales solo permiten la descarga de aplicaciones gratuitas. Esto significa que, por ejemplo, podremos descargar apps como Facebook, Twitter, etc, sin cuenta de Google, pero no podremos descargar un juego de pago desde la Yalp Store sin loguearnos.

RaspAnd Pie ya disponible para Raspberry Pi 3 en modelos B y B+

El otro cambio más digno de mención es que se ha cambiado el Launcher Nova por Evie Launcher, lo que le aporta una imagen renovada que no deja de resultarnos familiar. En cuanto a las apps que vienen instaladas por defecto tenemos Aptoide, Google Chrome, ES File Explorer, AIDA64, Termux y el control de rotación.

RaspAnd Pie 9 funciona tanto en la Raspberry Pi 3 Model B como en la Raspberry Pi 3 Model B+. Su desarrollador recomienda usar una tarjeta SD de calidad para asegurarnos de que todo funciona correctamente.

Yo que he probado Android en mi portátil creo que Google debería lanzar su propia versión oficial. Pienso así porque prácticamente todas las versiones que he probado me han dado algún que otro problema. Sé que tienen Chrome OS, pero creo que no tienen ni punto de comparación. ¿Qué opinas tú?