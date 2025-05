Aunque los televisores «tontos», o mejor dicho, no inteligentes son cada vez más difíciles de encontrar, la mayor parte de los usuarios preferimos un stick o un tv box a lo que traen por defecto las teles inteligentes. Muchas de esas smart tv tienen sistemas operativos menos versátiles que Android TV, pero los que usan el sistema operativo para teles de Google suelen ser más caras. En cualquier caso, Android TV o Google TV es la opción más extendida.

Android se puede usar en la Raspberry Pi, pero no es la mejor de las opciones. Aunque sí es compatible con más aplicaciones, no funciona tan bien para la reproducción multimedia; entre otras cosas no hace tan buen trabajo con la aceleración por hardware y, por lo menos en mi caso, se ve algo de tearing o rasgado. La opción TV está algo más limitada, y entre otras cosas es menos compatible con algunas apps. Por ejemplo, la mayoría de buenos navegadores se pueden instalar, pero lanzarlos ya es otra cosa.

Kodi como lanzador de apps no soportadas en Android TV

Por poner unos ejemplos, se puede instalar Chrome, Firefox o Vivaldi, entre otros, en Android TV. Las aplicaciones se instalan y no muestran ningún error, pero luego no aparecen en el apartado de aplicaciones. La manera «oficial» de lanzar este tipo de apps es ir al apartado de aplicaciones de los ajustes y abrirlas desde ahí, pero hay opciones más directas.

La última vez que usé ATV tenía instalado Sideload Launcher, lo que es una especie de cajón de aplicaciones en donde aparece todo, soportado y no soportado. Hace poco me ha dado por volver a probar, y bueno, lo que hace este tipo de apps también lo hace Kodi.

No es tan estético, pero sólo tenemos que abrir Kodi, ir al apartado Addons y bajar a donde pone «Aplicaciones Android». En la captura de cabecera se ven muchas soportadas, pero a la derecha está Vivaldi, un navegador para la versión móvil. Lo que quedaría sería elegir la app. ¿Para qué usar apps de más cuando podemos usar lo que ya tenemos?