Qué son los NFTs ¿Burbuja, moda o nuevo paradigma?

A fines de los noventa y principios del nuevo siglo, muchos académicos consideraron que la Economía como ciencia estaba experimentando una experiencia similar a la de la Teología con Galileo o Darwin. Habiéndose basado en la idea de la escasez de un elemento primordial (oro, petróleo, silicio) ahora debería reinventarse para una era basada en un elemento superabundante; la información.



Con la aparición de la impresión 3d permitiendo la producción a pequeña escala de productos hasta entonces reservados a grandes plantas industriales y, la de las criptomonedas que desafiaba el poder de los Estados en la producción de divisas, esa opinión pareció confirmarse.

El regreso de la escasez

Observa la ilustración que encabeza este artículo. Es una que conseguí en un banco de imágenes que puede descargarse en forma gratuita y que ni siquiera exige citar al autor. Las fuentes de este artículo se obtuvieron buscando en Google. Si no te gusta como escribo, puedes encontrar otros muchos artículos o videos que lo expliquen mejor

Hace 40 años, posiblemente hubiera tenido que ir a buscar la información a una biblioteca o entrevistado a especialistas. La ilustración la hubiera realizado un dibujante profesional quién debería haber seguido un tedioso proceso de coloreado. Luego debería aplicarse otro procedimiento para la impresión. Para llegar a la misma cantidad potencial de lectores debería haber empezado de abajo en un periódico hasta ascender lo suficiente en la jerarquía para que me permitieran publicar lo que quisiera con mi nombre.

Hoy, gracias a la tecnología, la posibilidad de producir y reproducir contenido es infinita.

Pero, la rueda vuelve a dar otra vuelta.

¿Qué son los NFTs?

Los NFTs nacieron de la mano de la tecnología de la cadena de bloques para garantizar que un artículo se mantenga único en un ambiente donde todo puede copiarse. Las letras representan las siglas en inglés de Tokens No Fungibles. Esto significa que no se pueden reemplazar ni intercambiar porque tienen propiedades únicas. De la misma forma, no se pueden falsificar ni manipular porque su autenticidad está respaldada por un certificado creado utilizando la tecnología de cadena de bloques.

Los NFT, como dijimos, son tokens individuales con información valiosa almacenada en ellos. Esta información contienen los datos únicos de los NFTs son los que permiten la verificación y validación de su propiedad y la transferencia de tokens entre propietarios. La creación y circulación de NFTs falsos no funciona porque cada artículo puede rastrearse hasta el creador o emisor original.

Dependiendo del mercado en que se comercialice un NFT, el creador original puede seguir obteniendo regalías de las ventas sucesivas.

Diferencias entre NFTs y criptomonedas

Aunque la tecnología detrás de las criptomonedas y los NFTs es la mísma, hay una diferencia fundamental.

Las criptomonedas son fungibles, es decir que pueden intercambiarse sin que se note la diferencia. La firma digital que acompaña a cada Token No Fungile hace esto imposible.

Productos que pueden comercializarse como NFTs

Arte digital.

Gif animados.

Vídeos de acontecimientos destacables.

Avatares virtuales y otros complementos para videojuegos.

Música.

¿Moda, burbuja o nuevo paradigma?

En principio, los NFTs parecen una idea genial. los creadores pueden vender su contenido directamente al consumidor como un NFT, lo que también les permite quedarse con un mayor porcentaje de ganancia que la que dejan la mayoría de las plataforma. Como dijimos, se pueden programar regalías para recibir un porcentaje de las ventas cada vez que se produzca un cambio de manos.

Los precios también son bastante atractivos. Nyan Cat, un GIF de un gato con un cuerpo de tartaleta que apareció en el 2011, se vendió por casi $ 600,000 a principio de año. Por otra parte, videos con los momentos más destacados de la NBA generaron más de $ 500 millones en ventas a fines de marzo. Un solo NFT destacado de LeBron James se vendió por más de 200.000 dólares.

Pero, los expertos aconsejan cautela. ya que se trata de una modalidad relativamente nueva.

En el próximo artículo entraremos en más detalles sobre la creación e intercambio de NFTs y de las tecnologías de código abierto involucradas