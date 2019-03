Qué podemos usar en Linux en lugar de Adobe Creative Cloud

¿Se puede reemplazar el software privativo por productos de código abierto? En este post vamos a proponer alternativas de código abierto a Adobe Creative Cloud

Por supuesto que es una pregunta que no tiene una respuesta única. ¿Qué entendemos por reemplazar? El software de Adobe dispone de muchas funciones que permiten automatizar tareas. Funciones que no están disponibles en las opciones que proponemos.



Por otro lado, los programas que mencionamos, al ser de código abierto, permiten que si sabemos hacerlo ampliemos sus prestaciones.

Soy de la opinión de que las aplicaciones que mencionamos son ideales si eres un usuario doméstico o una gran empresa que puede contratar desarrolladores. En cambio, si eres un profesional freelance que está demasiado ocupado consiguiendo clientes y cumpliendo sus encargos deberías pagar la licencia de Adobe.

Edición de fotos: El Gimp

Por razones que no vienen al caso estoy pagando una licencia de Adobe Creative Cloud que incluye Photoshop. Pero cuando tengo que editar fotos termino recurriendo a El Gimp.

Es que este programa de edición fotográfica que incluye algunas herramientas de creación de gráficos es realmente fácil de usar. Puede que algunas herramientas como la de selección no tengan la precisión de Photoshop, pero solo hay que poner un poco más de paciencia y dedicar más tiempo para obtener un buen resultado.

El Gimp admite el uso de scripts en Python, y las fórmulas matemáticas aplicadas al procesamiento de gráficos están en Internet. Si tienes el tiempo y el interés no necesitas software privativo.

El Gimp está disponible en repositorios de las distribuciones Linux y en la tienda Flatpak.

Edición de video: Openshot

El editor de vídeo profesional de Adobe es Premiere Pro, y las mejores alternativas para Linux son dos programas de pago y que no son de código abierto; Lightworks y Da Vinci Resolve. Salvo Cinelerra no parece haber ninguna opción libre. Pero como jamás fui capaz de entender cómo funciona Cinelerra no puedo recomendarlo.

Sin embargo, en la última actualización de la Creative Suite se incluye una herramienta para editores de video no profesionales; Premiere Rush.

En este nicho si tenemos varias opciones, para mi gusto la mejor de todas es Openshot.

Openshot permite importar clips de audio, video e imágenes y combinarlos. Incluye varios efectos y transiciones. Combinado con Blender e Inkscape podemos crear infinidad de títulos fijos y animados.

Openshot está disponible en la tienda de Flatpak.

Creación de gráficos Vectoriales: Inkscape

A diferencia de los gráficos compuestos por píxeles, los gráficos vectoriales se construyen usando puntos, líneas y curvas trazadas a partir de ecuaciones matemáticas. Esto hace que cualquier modificación de tamaño no signifique pérdida de calidad.

Para potenciar Illustrator, Adobe sacrificó dos programas que los diseñadores gráficos amaban. Freehand y Fireworks. Existe una petición para hacer al primero de código abierto, pero no parece haber muchas posibilidades.

Por suerte podemos contar con Inkscape.

Inkscape dispone de herramientas para el trazado de gráficos vectoriales, su exportación a otros tipos de formatos, renderizado, soporte a XML y posibilidad de crear nuestros propios scripts en Python.

Inkscape está disponible en los repositorios de las principales distribuciones Linux. También en formato Flatpak y Snap.

Edición de audio: Audacity

Audition, la aplicación para trabajar con archivos de audio de la suite Creative Cloud no es tan conocida, sin embargo, si Adobe la sigue incluyendo es porque alguien debe usarla. Cómo alternativa en Linux los especialistas suelen recomendar Ardour, pero, aunque de código abierto es software de pago.

Por el contrario, Audacity está en los repositorios y en las tiendas de Snap y Flatpak.

El programa permite grabar audio en vivo o utilizar archivos almacenados, tiene soporte para 16-bit, 24-bit y 32-bit. Se pueden editar utilizando múltiples pistas, aplicar efectos y exportar en los formatos más populares.

Creación de sitios web: Firefox Developer Edition

En la Adobe Creative Cloud hay dos programas para la creación de sitios web; Muse y Dreamweaver. En el primero no necesitas escribir código, el segundo es una herramienta más profesional, aunque con complementos que reducen bastante el tiempo de trabajo (Algún purista diría que al precio de agregar código innecesario).

Como comenté en un artículo anterior de Linux Adictos, lo más parecido es un editor visual de pago llamado BlueGriffon. Pero, si buscamos una opción gratuita podemos probar con Firefox Developer Edition.

A decir verdad, no se trata de un editor de sitios web propiamente dicho. Es el navegador de Mozilla que ya conocemos con herramientas para la inspección, edición y depuracion de código Html, Css y Javascript.Incluye un borrador para probar código y un editor de audio web.

Producción de efectos de video: Blender

Dije más arriba que el motivo por el cual pago la licencia de Adobe Creative Cloud no venía al caso. Ahora si viene; la documentación.

La documentación es el talón de Aquiles de los programas de código abierto. Encontrar un tutorial sobre cómo hacer algo usando aplicaciones libres suele ser bastante complicado. En cambio, solo tienes que hacer una corta búsqueda en Youtube para encontrar un video tutorial sobre cómo hacerlo con los productos de Adobe.

Blender es una honrosa excepción a esta regla. Claro que se trata de una de las pocas aplicaciones gratuitas y de código abierto, fuera de las relacionadas con la nube, servidores, ciencia de datos o inteligencia artificial que puede reivindicar calidad profesional.

El programa, originalmente diseñado para el renderizado 3d, dispone de poderosas herramientas de edición de video. Estas funcionalidades pueden ampliarse mediante la adición de complementes gratuitos como de pago.

Puedes encontrar Blender en los repositorios y en formato Flatpak y Snap.

Publicaciones de escritorio: Scribus

Puede ser que Scribus no incluya todas las funciones para la creación de publicaciones impresas y digitales que Indesign, pero soporta bastante bien las necesidades del usuario doméstico.

Si tenemos que crear archivos para imprimir disponemos de las diversas variantes del perfil de color CMYK.

En el caso de crear publicaciones electrónicas como formularios web, Scribus trae controles predefinidos.

Se pueden importar textos creados con LibreOffice y exportar el trabajo en formato pdf.

Scribus está en los repositorios de las diferentes distribuciones Linux.

Estoy dejando de lado deliberadamente a Adobe Reader, que, aunque se incluye en el instalador de Creative Cloud, no forma parte de la misma. La creación y edición de documentos pdf merece su propio post.

Algunos autores que toman los títulos de los programas literalmente, sugieren a Synfig como una alternativa a Adobe Animate. No es correcto. Adobe Animate es el sucesor de Adobe Flash y está pensado para la creación de aplicaciones interactivas.

Los programas de creación de gráficos 3d y de personajes pueden ser reemplazados por Blender.

Quiero dejar en claro esto; la gran ventaja de los programas de Adobe con respecto a su contrapartida de código abierto es que tienen desarrolladores a tiempo completo dedicados a aumentar sus prestaciones. Disponiendo del tiempo suficiente no hay nada que impida hacer que el GImp sea mejor que Photoshop o Scribus supere a InDesign. Pero el tiempo se compra con dinero, y estamos hablando de programas que están disponibles en forma gratuita.