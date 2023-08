Como consecuencia de la constitución de la Open Enterprise Linux Association, escribí un artículo explicando por qué no creía que fuera una buena idea y otro explicando por qué muchos piensan que lo es. Resulta adecuado entonces, definir qué es una distribución Linux empresarial.

Si bien, desde el punto de vista del software, una distribución Linux puede reconfigurarse para cualquier uso, para ser considerada de grado empresarial se deben cumplir ciertos requisitos adicionales.

Qué es una distribución Linux empresarial

En primer lugar, no debemos dar al término empresarial una interpretación demasiado estricta. Una interpretación adecuada, aunque la RAE no la apruebe es que empresarial se usa para indicar que no está dirigida al usuario doméstico. Se trata de distribuciones basadas en el núcleo Linux con una colección de software optimizadas por el uso de corporaciones, ámbito académico o gobiernos. En definitiva, entornos donde la estabilidad, la disponibilidad de actualizaciones y parches de seguridad y la posibilidad de contar con un soporte técnico son críticos.

Aunque la mayor parte de las aplicaciones y controladores son de código abierto, pueden incluirse componentes privativos para asegurar la compatibilidad con determinado hardware o software específico.

Usos

Servidores

Un servidor es un ordenador que brinda servicios a otros ordenadores conocidos como clientes. Las distribuciones Linux empresariales orientadas a servidores pueden trabajar con múltiples usuarios de manera simultánea y permiten un mayor control de los procesos administrativos y capas adicionales de seguridad.

Habitualmente se utilizan como:

Servidores web: Muestra páginas web y determina quienes y como pueden acceder a esta y otros servicios online

Muestra páginas web y determina quienes y como pueden acceder a esta y otros servicios online Servidores de correo electrónico: Gestiona las cuentas de correo electrónico y se encarga de enviar y recibir los distintos menajes entre emisores y destinatarios.

Gestiona las cuentas de correo electrónico y se encarga de enviar y recibir los distintos menajes entre emisores y destinatarios. Servidores de archivos : Permiten compartir archivos desde y hacia los ordenadores conectados.

: Permiten compartir archivos desde y hacia los ordenadores conectados. Servidores de base de datos : Aloja las bases de datos a las que otros programas pueden recurrir para obtener y almacenar información modificada frecuentemente.

: Aloja las bases de datos a las que otros programas pueden recurrir para obtener y almacenar información modificada frecuentemente. Servidores de aplicaciones : Ejecutan aplicaciones a las que se puede acceder en forma simultánea desde diferentes lugares o dispositivos.

: Ejecutan aplicaciones a las que se puede acceder en forma simultánea desde diferentes lugares o dispositivos. Servidores de impresión: Permiten que múltiples ordenadores compartan una impresora.

ERP

Siglas en inglés para Planificación de los recursos en la empresa, se trata de un software que permite controlar (Y en muchos casos automatizar) todos los procesos del negocio como gestión de cadena de suministros, gestión de riesgo o registración contable. Permite, la planificación, presupuestación, predicción y generación de informar sobre los resultados financieros de una organización.

CRM

Se trata de un tipo de software que permite a las organizaciones recopilar de manera centralizada toda la información disponible sobre los clientes actuales y potenciales y utilizarla para mejorar la relación con ellos.

Análisis de grandes datos

Es el uso de técnicas avanzadas de análisis usando software aplicada sobre grandes cantidades de datos. Estos datos tienen diferentes orígenes y formatos y van desde los muy estructurados a los no estructurados.

Se los denomina grandes datos porque su tamaño o tipo hacen imposible que sean manejados por las bases de datos tradiconales.

Algunas características que definen a los grandes datos son:

Alto volumen.

Alta velocidad.

Gran variedad.

Estamos refiriéndonos a magnitudes de datos desde los terabytes hasta los zetabytes.

Gestión de la nube

En los últimos años, las empresas se fueron volcando por alternativas que permitieran reducir los costos de hardware o software pagando solo por los recursos que se utilizan. Las versiones más modernas de distribuciones Linux empresariales permiten la creación y manejo de contenedores, máquinas e infraestructuras virtuales, así como gestionar los recursos de hardware de acuerdo con las necesidades.

Cómo elegir una distribución Linux empresarial

Ahora que ya sabemos qué es una distribución Linux empresarial, solo nos queda repetir que el factor a tener en cuenta es las características y costos del soporte técnico que brindan y cómo se adecúan a las necesidades de la organización en materia de tecnología de la información.

Sobre ese tema nos extenderemos en próximos artículos.