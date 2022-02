Qué es Linux y para qué sirve

En este artículo vamos a responder de manera clara y sencilla a las preguntas de quienes quieren iniciarse en el mundo Linux o simplemente saber de qué se trata.

Abordaremos, entre otras, las siguientes cuestiones: cuáles son las características de Linux, cómo puedes probarlo, qué distribuciones hay, cómo descargarlas, y mucho más.

¿Qué es Linux?

Para entender que es Linux, debemos explicar primero el concepto de sistema operativo. Un sistema operativo es un software que administra todos los recursos de hardware asociados con un dispositivo como un ordenador, dispositivo móvil o tableta. En pocas palabras, el sistema operativo gestiona la comunicación entre su software y su hardware.

Sus partes componentes son:

Gestor de arranque : Un programa informático que pone en marcha al ordenador.

: Un programa informático que pone en marcha al ordenador. El kernel : El kernel (núcleo) actúa como nexo entre los recursos de hardware y los diferentes procesos del sistema operativo, asegurando la asignación de recursos de la forma más eficiente.

: El kernel (núcleo) actúa como nexo entre los recursos de hardware y los diferentes procesos del sistema operativo, asegurando la asignación de recursos de la forma más eficiente. Sistema de inicio : El proceso de inicialización es el primer proceso ejecutado por el kernel en el momento del arranque. Y sigue en funcionamiento hasta que se apaga el sistema. Es el encargado de iniciar todos los demás procesos como demonios, servicios y otros procesos de fondo.

: El proceso de inicialización es el primer proceso ejecutado por el kernel en el momento del arranque. Y sigue en funcionamiento hasta que se apaga el sistema. Es el encargado de iniciar todos los demás procesos como demonios, servicios y otros procesos de fondo. Demonios : estos son servicios en segundo plano (impresión, conexión de red, reproducción de sonido, etc.) que se inician durante el arranque o después de iniciar sesión en el escritorio. Son utilizados por las diferentes aplicaciones para realizar funciones comunes.

: estos son servicios en segundo plano (impresión, conexión de red, reproducción de sonido, etc.) que se inician durante el arranque o después de iniciar sesión en el escritorio. Son utilizados por las diferentes aplicaciones para realizar funciones comunes. Servidor gráfico : este es el subsistema que se encarga de la representación de los gráficos en el monitor.

: este es el subsistema que se encarga de la representación de los gráficos en el monitor. Entorno de escritorio: este es el componente con el que los usuarios interactúan. Cada entorno de escritorio incluye aplicaciones integradas (como administradores de archivos, herramientas de configuración, navegadores web y juegos).

Linux es un sistema operativo de código abierto. Eso significa que puede distribuirse y modificarse sin ningún tipo de restricciones.

¿Cuál es la diferencia entre Linux y GNU/Linux?

Técnicamente, Linux es solo el nombre del núcleo. Muchas de las herramientas que utiliza para convertirse en un sistema operativo fueron desarrolladas por el proyecto GNU. Por eso, muchas personas dentro de la comunidad consideran que debe incluírselo en la mención.

¿Para qué sirve Linux?

Las diferentes distribuciones Linux (Ver la definición en el apartado siguiente) están diseñadas para responder a las necesidades de los diferentes tipos de usuarios de informática. Las hay dirigidas a los usuarios domésticos, otras enfocadas a propósitos específicos como la producción multimedia o la investigación científicas y, otras dirigidas al mercado corporativo.

En otras palabras, escogiendo la distribución adecuada, con Linux puede hacerse lo mismo que con los sistemas operativos de pago.

¿Qué es una distribución Linux?

Una distribución Linux es una combinación del núcleo Linux, un gestor de arranque, varios demonios, un servidor gráfico, un escritorio y una serie de aplicaciones seleccionado de acuerdo con las necesidades de cierto tipo de usuario.

Algunos ejemplos de distribuciones Linux:

Ubuntu : es la más popular de las distribuciones Linux por lo que es la que tiene un surtido más amplio de programas.

: es la más popular de las distribuciones Linux por lo que es la que tiene un surtido más amplio de programas. Linux Mint : distribución ideal para iniciarse en el mundo Linux ya que es muy fácil de usar por su interfaz de usuario muy intuitiva.

: distribución ideal para iniciarse en el mundo Linux ya que es muy fácil de usar por su interfaz de usuario muy intuitiva. Fedora : es la base de Red Hat Enterprise Linux por lo que es recomendable para quienes quieren aprender Linux en plan profesional.

: es la base de Red Hat Enterprise Linux por lo que es recomendable para quienes quieren aprender Linux en plan profesional. ArchLinux: para quienes quieren configurar todo a su gusto, esta distribución cuenta con un completo tutorial de instalación.

¿Cuánto cuesta Linux?

La mayoría de las distribuciones Linux pueden descargarse en forma gratuita de Internet. También se pueden obtener con la compra de un ejemplar de revistas de informática o en como obsequio de algún grupo de usuarios local.

Existen algunas de las dirigidas al público en general que piden una donación a voluntad antes de hacer la descarga. Por otra parte, algunas de las dirigidas al sector corporativo requieren del pago de una licencia que da derecho a obtener soporte técnico profesional.

¿Necesito un equipo especial para usar Linux?

Aunque en los últimos años la oferta de ordenadores con Linux creció exponencialmente, no es necesario comprar un hardware con características especiales. De todas maneras, es bueno hacer una verificación de compatibilidad ya que, con algunos componentes como determinadas tarjetas de video, el funcionamiento podría no ser perfecto.

Como los requerimientos de hardware son menores, es posible prolongar la vida de ordenadores antiguos instalándole Linux.

¿Cómo puedo probar Linux?

Es posible probar Linux de dos formas: instalándolo o sin instalar. La instalación se puede hacer en el disco principal junto a, o en lugar del sistema operativo actual. También, se puede utilizar un disco externo o incluso un pendrive con tal de que tenga el espacio suficiente.

Otra modalidad es el uso de un cliente de máquinas virtuales. Este es un programa que permite simular una computadora en la que se puede instalar la distribución Linux.

La prueba sin instalación es gracias a lo que se conoce como “modo live”. En el modo live todo lo necesario para el funcionamiento del sistema operativo se carga en la memoria RAM cada vez que se inicia el sistema. Normalmente, las modificaciones realizadas no se guardan, aunque es posible modificar esto.

¿Puedo seguir usando mis programas?

La respuesta es que depende del programa. Algunos como el navegador Google Chrome tienen versiones para Linux. Otros como Microsoft Office cuentan con una versión en la nube que dispone de gran parte de las prestaciones de la versión de escritorio. Además, existen herramientas que actúan de intérpretes entre las aplicaciones de Windows y la distribución Linux, aunque no funciona en el 100% de los casos.

De todas formas, es posible instalar Windows y Linux en un mismo disco rígido.

¿Hay programas para Linux?

Si. Hay una enorme cantidad de programas tanto gratuitos como de pago.

Cada una de las distribuciones tiene un programa encargado de encontrar, descargar e instalar programas. De hecho, las tiendas de aplicaciones de los dispositivos móviles se inspiraron en Linux. Los programas se descargan de depósitos de paquetes conocidos como repositorios. Los repositorios son mantenidos por los responsables de cada distribución o de la comunidad que la apoya. También hay repositorios que son comunes a todas las distribuciones.

Es posible, aunque no recomendable, la instalación de programas en forma manual.

¿Se puede jugar con Linux?

Al igual que con la pregunta de los programas, la respuesta es que depende de que juegos. Es probable que no tengamos acceso a los últimos títulos al mismo tiempo que en las plataformas más populares. Sin embargo, es posible jugar a títulos clásicos. La buena noticia es que la lista de juegos nativos para Linux sigue creciendo.

¿Dónde conseguir una distribución Linux?

Siempre que sea posible, lo mejor es descargar una distribución Linux desde su página de Internet. Esto nos garantiza tener la versión más actual. Otras opciones son las revistas de informática o los grupos de usuarios locales. Deberían evitarse los sitios de descarga de programas.

Algunos de los sitios de confianza desde donde descargar distribuciones Linux son:

Distrowatch

Este veterano sitio mantiene información actualizada sobre los lanzamientos de las nuevas versiones de las diferentes distribuciones Linux con enlaces a las páginas oficiales. Cuenta también con un completo buscador con diferentes opciones para encontrar la adecuada.

A lo que no hay que hacerle demasiado caso es a su ranking de distribuciones ya que solo se basa en sus propios datos fácilmente manipulables.

FOSS Torrents

Aquí podemos encontrar enlaces para descargar distribuciones Linux utilizando Bittorrent. Es otro sitio web al que hay que tener en cuenta cuando se quiera conseguir una distribución.

¿Cómo se instala una distribución Linux?

La instalación de Linux en un ordenador requiere de lo que se llama una imagen. No se trata de un gráfico sino de una copia de los archivos que se encuentran en el servidor de la distribución. Mediante un programa específico, esa imagen se graba en el medio de instalación (cedé, devedé, pendrive o tarjeta de memoria).

Es posible proceder a la instalación sin contar con conexión a Internet ya que el medio de instalación suele contar con los programas necesarios. Pero, no se obtendrán las versiones más actuales de ls programas.

Una vez completada la grabación, tenemos que reiniciar el ordenador y configurarlo para que arranque desde el medio de instalación. Como esto varía dependiendo de la placa madre, es conveniente utilizar el buscador para saber cómo hacerlo.

La mayoría de las distribuciones Linux cuentan con un instalador gráfico que automatiza casi completamente el proceso. Solo tenemos que elegir el idioma, la distribución de teclado, el usuario y la contraseña. También si el nuevo sistema operativo se va a instalar junto al actual o lo va a reemplazar.

Una cosa a tener en cuenta cuando se va a instalar Linux junto a Windows es que Windows siempre se instala primero. Caso contrario no será posible acceder a Linux. Hay una solución, pero, es un poco engorrosa.

Otro punto importante es que antes de proceder a la instalación de Linux, hay que asegurarse que Windows no tenga actualizaciones pendientes. Caso contrario, es posible que el instalador no lo detecte y no muestre la opción de instalación compartida.