Explicar qué es Fedora Silverblue requiere conocer sus diferencias con las distribuciones tradicionales. Esta distribución es la respuesta a mi queja sobre la falta de originalidad en Linux.

Comencemos pues, citando la definición que dan sus desarrolladores:

Fedora Silverblue es un sistema operativo inmutable para el escritorio. Su objetivo es ser extremadamente estable y fiable. También, pretende ser una excelente plataforma para desarrolladores y para aquellos que utilizan flujos de trabajo centrados en contenedores‘¿Les quedó claro?

A mí tampoco.

Explicando qué es Fedora Silverblue con una analogía.

Dependiendo de la forma de actualizarse, conocemos dos tipos de distribucines:

Las que publican nuevas versiones periódicamente. La propia Fedora, Ubuntu o Linux Mint

Y las Rolling Release que se actualizan constantemente: Arch Linux o Manjaro, son buenos ejemplos.

Al primer grupo lo podríamos comparar con mudarse a una casa nueva cada cierto tiempo. En cuanto al segundo, es como ir haciendo reformas periódicas en la casa en la que siempre vivimos.

Fedora Silverblue vendría a ser como un edificio al que en forma periódica se le agrega un nuevo piso. Cada nuevo piso incorpora mejoras e innovaciones con respecto al anterior. Ahora, supongamos que el nuevo piso no te gusta o tiene goteras. Simplemente puedes volver a tu piso anterior y esperar que construyan otro nuevo. Y en caso de que odies el piso nuevo siempre puedes demolerlo.

Si quieres entender qué es Fedora Silverblue con un ejemplo más tecnológico, piensa en el sistema de puntos de restauración de Windows. Sin embargo, hay dos diferencias importantes

En Fedora Silverblue puedes ir para adelante y para atrás tantas veces quieras.

Los puntos de restauración se hacen por versiones de imágenes y no por fechas.

Parecidos y diferencias con Fedora Workstation

Es posible que siendo un experto instalando Fedora quieras tirarte a la pileta. No lo hagas. La propia guía de instalación reconoce que hay problemas a la hora de configurar el arranque dual y el particionado manual. Las particiones que admite son:

/root

boot

/var

Dentro de /var

/var/home

var/log

/var/container

Hay que mencionar que el instalador de Silverblue no es consciente de estas limitaciones y aceptará la creación de otro tipo de particiones, aunque después no funcionen.

Instalación de programas

En teoría, Fedora Silverblue es fácil de instalar y no requiere conocimientos especializados. Ahora, si te estás preguntando dónde están las capturas de pantalla, no pude instalarlo. Probé 3 veces en Virtualbox 6 y no hubo forma. No es que el proceso de instalación sea complicado. Aún cuando Fedora tiene el menos intuitivo de los instaladores gráficos, solo es cuestión de segundos entenderlo.

En caso de que tengas suerte y logres instalarlo, tienes tres opciones para agregar nuevos programas:

Flatpak: Es la forma principal de instalar programas con interfaz gráfica. Se hace exactamente igual que en la versión de escritorio de Fedora. Puedes usar tanto el Centro de Software como la terminal.

Toolbox (caja de herramientas): Se usa principalmente para herramientas que se usan en la línea de comandos.

Estratificación de paquetes: Se usa principalmente para la actualización de la parte inmutable del sistema operativo (el sistema anfitrión). También, puede usarse para tener al mismo tiempo varias versiones de programas como controladores.

Flatpak

Es junto con Snap y .Appimage una forma de instalar programas sin utilizar dependencias del sistema operativo y actualizarlos independientemente del mismo. Fedora Silverblue puede utilizar los mismos repositorios de Flatpak de las distribuciones Linux normales

Toolbox

La utilidad Toolbox facilita crear contenedores para probar diferentes combinaciones de herramientas y bibliotecas.

Las ventajas de usar Toolbox son:

Evita los problemas de tener instaladas muchas herramientas y bibliotecas de desarrollo, muchas veces incompatibles entre ellas.

Si algo sale mál, solo tienes que borrar el contenedor. Ya no hay que reinstalar.

En otras palabras, cada contenedor creado es como una distribución linux sin interfaz gráfica.

Estratificación de paquetes

El uso de la superposición de paquetes crea una nueva “implementación”, o raíz del sistema de ficheros de arranque sin afectar a la actual. El sistema debe ser reiniciado después de la estratificación.

La estratificación de paquetes se realiza generalmente desde la línea de comandos. Aunque se puede usar desde el Centro de software para aquellos programas que no se puedan instalar desde los repositorios Flatpak.

Actualización del sistema

Las actualizaciones del sistema operativo en Silverblue están totalmente integradas en el escritorio. El sistema notificará automáticamente cuando haya una actualización disponible. Por defecto se descarga automáticamente la actualización. Esto se puede cambiar desde las preferencias de actualización en el Centro de software.

Una vez que una actualización está lista, es sólo cuestión de reiniciar para empezar a usar la nueva versión. No hay que esperar a que se instale la actualización durante este reinicio.

Conclusión

Fedora Silverblue es una distribución creada para propósitos específicos. Los programadores que quieran probar sus aplicaciones en diferentes entornos sin dudas la encontrarán útil. Lo mismo los operadores de los llamados kioscos digitales.

No estoy seguro de que aporte demasiado al usuario común. Aunque sin dudas, algunas de sus tecnologías se terminarán incorporando a la versión Workstation de Fedora.