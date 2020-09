La pandemia del SARS-CoV-2 ha alterado la forma en la que se realizan las actividades cotidianas, como el trabajo. Debido al riesgo de contagios, el teletrabajo se ha incrementado desde que se declaró el Estado de Alarma y, con los nuevos rebrotes, seguirá siendo una alternativa para no paralizar por completo la actividad de una empresa.

Para salir de esta crisis económica, todas las empresas, tanto grandes como pequeñas, deberían modernizarse e iniciar una transformación digital que les permita ser más competitiva y poder aportar soluciones a nuevos retros como los que ha planteado el Covid-19. Y eso también es aplicable a los autónomos que tengan a personas a su cargo. Entre esa transformación podemos encontrarnos con la pregunta de qué teléfono inalámbrico comprar, puesto que nos ayudará a estar comunicados con los empleados desde casa.

Asterisk y cómo puede ayudar a las comunicaciones en tiempos de pandemia

Asterisk es una interesante tecnología que puede ayudar a tu negocio en tiempos de pandemia. Si no lo conoces, se trata de uno de los líderes mundiales en plataformas de telefonía de código abierto. Un gran proveedor de software que puede transformar tu ordenador personal en un sofisticado servidor de comunicaciones VoIP para facilitar tu trabajo.

Con Asterisk tendrás una centralita IP que puede ser usada por autónomos que necesiten comunicación para su actividad, y también empresas de todos los tamaños. De hecho, es un sistema que ya utilizan multitud de empersas como IBM, Google, y un largo etc.

Debido a sus ventajas, las soluciones de código abierto ya representan un 18% de las centralitas telefónicas instaladas, siendo Asterisk la que tiene mayor cuota de mercado en este sentido. Y es que desde su lanzamiento hace más de una década, su esfuerzo y desarrollo constante, la han aupado hasta convertirse en la favorita de muchos.

Asterisk es uno de los sistemas con más funcionalidades, escalables, y sofisticación. Además, puede funcionar en varias plataformas, como Microsoft Windows, Apple macOS, GNU/Linux, y otros BSD. Además, puede ser una gran alternativa para 3CX en cuanto a sistemas de telefonía PBX.

Ventajas de Asterisk

Una central telefónica IP o PBX IP consiste básicamente en uno o más teléfonos SIP (clientes), y un servidor. Con ellos, se puede realizar una llamada interna mediante un directorio de teléfonos/usuarios presentes en la red interna, o enrutar una llamada externa a través de VoIP. Por tanto, puede ser una gran opción para empresas que tengan diferentes trabajadores o departamentos.

Las ventajas son claras:

Facilidad de instalación y configuración de tu propia centralita telefónica , ya que es implementa mediante software.

, ya que es implementa mediante software. Administración sencilla debido a su interfaz.

sencilla debido a su interfaz. Ahorros importantes al usar proveedores de VoIP, especialmente cuando se hacen llamadas a larga distancia o internacionales.

al usar proveedores de VoIP, especialmente cuando se hacen llamadas a larga distancia o internacionales. Se elimina el cableado telefónico y las instalaciones que necesiten cablear o alterar la oficina o vivienda.

y las instalaciones que necesiten cablear o alterar la oficina o vivienda. Escalable , para poder agregar más clientes cuando se necesite.

, para poder agregar más clientes cuando se necesite. Mejora la productividad y trato al cliente.

y trato al cliente. Usabilidad mejorada al usar teléfonos SIP.

Algunas medidas contra el SARS-CoV-2

Por ello, deberías comenzar a adaptar tu negocio con la tecnología necesaria, si no lo has hecho ya. El virus no puede paralizar nuevamente a todo el país, ya que eso supondría otros problemas asociados casi tan dramáticos como la propia pandemia. Y tampoco debería suponer un riesgo para la salud de los trabajadores.

Por ello, recuerda respetar las medidas básicas: