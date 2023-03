Ya lo cantaba Patricia Manterola en los 90: «Que el ritmo no pare, no pare no». El ritmo de la AI parece mantenerse constante, si no aumentando, y cada día que pasa tenemos una o varias noticias sobre ChatGPT o algún rival suyo. Ayer mismo, Google abrió la posibilidad/lista de espera para usar Bard, el mismo día que Microsoft presentó su Creador de imágenes basado en el DALL-E de OpenAI. Hoy, para no variar, hay más noticias relacionadas a la inteligencia artificial, en este caso sobre Opera.

Mi impresión, personal e intransferible, es que las noticias sobre Opera han pasado a estar en un segundo plano desde que existe Vivaldi, un navegador creado por su ex-CEO y que es noticia por la cantidad de cambios útiles para usuarios existentes que añade a cada versión. Pero lo cierto es que hay mucha gente que está satisfecha con este navegador, y más que lo estará a partir de ahora: ha integrado ChatGPT con órdenes para la inteligencia artificial y una nueva barra lateral.

Opera, el segundo navegador en integrar ChatGPT

Hay dos maneras de interactuar con ChatGPT en el nuevo Opera: con órdenes y en un menú lateral. Las órdenes son Explorar, Explicar brevemente, Explica este artículo, ELI5 (de las siglas en inglés de «explícamelo como si tuvuera 5 años»), Acortar, Muéstrame más contenido relevante, Crear un tweet, Twittea esta web como…, Cuál es el punto principal, Escribe un haiku y Cuéntame un chiste.

La cuenta oficial del navegador en YouTube ha publicado un vídeo explicativo sobre esta novedad:

Aunque ha sido anunciada, la función está ahora en fase experimental, y desactivada por defecto. Para activarla, hay que ir a los ajustes/funciones y activar los AI Prompts, con lo que se activarán este tipo de órdenes y aparecerá un icono de ChatGPT en el panel lateral. La opción del panel es un enlace directo al chat de OpenAI, por lo que es necesario tener una cuenta y estár logueado para poder usarlo.

Con todo esto, Opera se convierte en el segundo navegador web en integrar inteligencia artificial, siendo el primero el Edge de Microsoft. Parece que es cuestión de tiempo que el resto les siga.